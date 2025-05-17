Antalya\'da 3.790 Şüpheli Yakalandı

Antalya'da polis ekiplerince son iki haftada yapılan çalışmalarda yakalanan 3 bin 790 şüpheliden 475'i tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, "kasten öldürme", "kasten yaralama", "yağma" ve "hırsızlık" suçları başta olmak üzere son iki haftada yaşanan asayiş olaylarında şüphelilerin yakalanması için uygulama ve denetimler gerçekleştirdi.

Denetimlerde, 502 bin 195 kişi sorgulandı, 1204 aranan kişi olmak üzere 3 bin 790 şüpheli yakalanarak, bunlardan 475'i tutuklandı.

Geçici konaklama yeri ve kiralık araç firmalarına yönelik denetimlerde de 5 işletmeye idari yaptırım uygulandı.

Kumar oynanması için yer ve imkan sağlama suçu kapsamında yapılan denetimlerde ise 54 kişiye işlem yapıldı.

Kabahatler Kanunu kapsamında da 369 şüpheliye idari para cezası uygulandı.

Öte yandan yapılan çalışmalarda 72 silah, 570 fişek ve 2 kesici alete el konuldu.