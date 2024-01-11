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Antalya'da 3 kişiyi öldüren sanığa ağır hapis cezası - Son Dakika
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Antalya'da 3 kişiyi öldüren sanığa ağır hapis cezası

Antalya'da 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan sanığa 'kasten öldürme' suçundan ayrı ayrı 25'er yıl, 'öldürmeye teşebbüs' suçundan 12 yıl 6 ay ve 'ruhsatsız silah bulundurma' suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verildi. Sanığa toplam 88 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Antalya\'da 3 kişiyi öldüren sanığa ağır hapis cezası
11.01.2024 - 10:39,
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Antalya'da 3 kişiyi öldüren ve 1 kişiyi ağır yaralayan sanığa "kasten öldürme" suçundan ayrı ayrı 25'er yıl, "öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay ve "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira para cezası verildi.

Aksu ilçesinde Mahmut Şimşek, Galip ve İbrahim Topdemir'i öldüren, Halil Ülkü'yü de ağır yaralayan sanık Ahmet K'nin yargılanmasına Antalya 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam edildi.

Duruşmaya, tutuklu sanık Ahmet K. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık, karakol ve mahkeme sürecindeki ifadelerinin geçerli olduğunu belirterek, "Borçlarımı ödemek için yanımda 200 bin lira ve çek götürdüm. Bu suçu yapacak insan değildim. Talihsiz bir şekilde bu olay başıma geldi. Olaydan 25 gün önce kızım dünyaya geldi. Karım ve kızımla tehdit edildim. Yaşananlardan dolayı çok pişmanım." dedi.

Mahkeme heyeti sanığı, Mahmut Şimşek, İbrahim Topdemir ve oğlu Galip Topdemir'i "kasten öldürme" suçundan önce ayrı ayrı müebbet hapis cezalarına çarptırdı. Mahkeme heyeti haksız tahrik indirimi ile cezaları ayrı ayrı 25'er yıla düşürdü.

Sanık ayrıca Halil Ülkü'yü "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 12 yıl 6 ay, "ruhsatsız silah bulundurma" suçundan ise 10 ay hapis ve 500 lira para cezasına çaptırıldı.

Sanığa toplam 88 yıl 4 ay hapis cezası verildi.

Olay

Aksu ilçesinde 2 Şubat 2023'te, Ahmet K. iddiaya göre alacak meselesinden Alaylı Mahallesi'nde Halil Ülkü'yü ağır yaralamış, ardından Karaöz Mahallesi'ne giderek Güloluk Mahalle Muhtarı Mahmut Şimşek (52), İbrahim Topdemir (55) ve oğlu Galip Topdemir'i (33) araç içinde tabancayla ateş ederek öldürmüştü.

Olay yerinden kaçan Ahmet K. daha sonra yakalanmıştı.

Kaynak: AA
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