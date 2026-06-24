Antalya Zabıtası'ndan Sahte Parfüm Denetimi

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı, halk sağlığını tehdit eden sahte parfümlere yönelik denetimleri kapsamında insan cildine ve sağlığına zararlı 4 bin 322 adet sahte parfüme el koydu.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, kent sakinlerinin ve kente gelen ziyaretçilerin sağlığı ve huzuru için denetimlerine devam ediyor. Zabıta ekiplerinin yaptığı son denetimlerinde kent genelinde sağlıksız ve kontrolsüz imalathanelerde içeriği belli olmayan maddeler kullanılarak üretilen 4 bin 322 sahte parfüme el kondu.

Ünlü markaların etiketlerini kullanarak satışı yapılmak istenen ve özellikle yabancı turistleri yanıltarak, halk sağlığını tehdit eden sahte ürünler, gerekli işlemlerin tamamlanmasının ardından imha edilecek.

Sahte parfümlerin deri hastalıklarına ve alerjik reaksiyonlara neden olabileceği belirtilirken, denetimlerin artarak devam edeceği ifade edildi.

DENETİMLER SÜRECEK

Zabıta Dairesi Başkanlığı'nda görevli zabıta memuru Ferhat Kara, yaptıkları kontrollerde halk sağlığına zararlı 4 bin 322 adet imitasyon parfüm yakaladıklarını belirterek, "El koyduğumuz parfümler İl Sağlık Müdürlüğü'ne teslim edildi. Gerekli işlemlerin ardından sahte parfümler imha edilecektir. Antalya Büyükşehir Belediyesi Zabıtası olarak halk sağlığını tehdit eden unsurlara karşı çalışmalarımız hız kesmeden devam edecektir" dedi.