Antalya'da 4 İzinsiz Okul Kapatıldı

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Antalya Valiliğince, izinsiz eğitim öğretim faaliyeti yaptığı belirlenen 4 yabancı uyruklu okulun mühürlendiği ve yetkilileri hakkında idari para cezası uygulandığı bildirildi.

Valilikten yapılan açıklamada, Konyaaltı ilçesinde 4 merkezde, oyun merkezi ve eğitim derneği adı altında yabancı uyruklu öğrencilere yönelik izinsiz eğitim faaliyetleri yürütüldüğünü tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "4 okul Konyaaltı Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri eşliğinde Konyaaltı Kaymakamlığı bünyesinde oluşturulan İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından Antalya Valiliğinin kapatma kararı onaylarına istinaden mühürlenerek kapatılmıştır. Eğitim merkezlerinin yetkilileri Z.S, T.V, Y.F. ve Y.E'ye toplamda 1 milyon 600 bin 200 lira para cezası kesilmiştir." değerlendirmesinde bulunuldu.

Konyaaltı İlçe İzleme ve Koordinasyon Komisyonu tarafından eğitim merkezi, eğitim danışmanlığı, kariyer rehberliği, eğitim koçluğu, eğitim rehberliği, dil konuşma bozuklukları merkezi, konuşma terapisi, etüt merkezi, matematik kulübü adı altında faaliyet gösteren merkezlere yönelik denetimlerin devam edeceğinin aktarıldığı açıklamada, "Açılış amacı dışında izinsiz eğitim öğretim faaliyetleri yapan merkezler tespit edildiği takdirde gerekli idari yaptırımlar uygulanmaya devam edecektir." ifadesi kullanıldı.