Antalya'da Acele Kamulaştırma Kararı

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"Geleceğe Miras Projesi" kapsamında yer alan Antalya'nın Gazipaşa ilçesindeki Antiocheia Ad Cragum Antik Kenti Ziyaretçi Karşılama Merkezi Çevre Düzenleme Projesi'nin gerçekleştirilebilmesi amacıyla bazı taşınmazların acele kamulaştırılmasına karar verildi.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı Kararı, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Antalya Gazipaşa Güneyköy Mahallesi Nohut Yeri ve Cırlavuk mevkilerindeki bazı taşınmazlar, Kültür ve Turizm Bakanlığınca acele kamulaştırılacak.

Taşınmazlar, tapuda Hazine adına tescil edilecek.