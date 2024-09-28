Antalya'da Aileyi Yakmaya Çalışan Baba Kaçtı - Son Dakika
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Antalya'da Aileyi Yakmaya Çalışan Baba Kaçtı

Antalya\'da Aileyi Yakmaya Çalışan Baba Kaçtı

Ramazan K., eşi ve çocuklarını yakmaya çalıştı, oğlu fark edince kaçtı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

28.09.2024 10:59
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ANTALYA'da Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmakla eşi ve çocukları içerideyken oturdukları evi yakmaya çalıştı. Oğlunun kendisini fark etmesiyle bidonu ve çakmağı bırakan Ramazan K. kaçtı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Kepez ilçesine bağlı Düdenbaşı Mahallesi 2303 Sokak'taki 3 katlı apartmanın giriş katında, iddiaya göre eşi ve çocukları evde olduğu sırada meydana geldi. Eşi ve 2 çocuğunun yaşadığı ikamete gelen Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmakla, apartmanın bahçesine yöneldi. Apartmanın bahçesinden ikametin balkonuna doğru giden Ramazan K.'yi, o sırada evin salonunda bulunan oğlu fark etti. Oğlunun kendisini fark edip, terlik atmasıyla panik yapan Ramazan K., elindeki benzin bidonu ve çakmağı bırakarak uzaklaştı. Olayın 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirilmesiyle adrese polis ekipleri yönlendirildi. Olay yeri inceleme ekipleri, eşi ile sorunlar yaşadığı belirtilen Ramazan K.'nin balkonda bıraktığı benzin bidonu ile çakmakta inceleme yaptı. Olay ile ilgili inceleme sürüyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Aileyi Yakmaya Çalışan Baba Kaçtı - Son Dakika

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