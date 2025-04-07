Antalya'da Alabalık Yetiştiriciliği İçin Yeni Çiftlik Kuruluyor - Son Dakika
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Antalya'da Alabalık Yetiştiriciliği İçin Yeni Çiftlik Kuruluyor

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Akseki'de alabalık yetiştiriciliğini desteklemek amacıyla yeni bir çiftlik kurma çalışmalarına başladı. Yıllık 15 ton alabalık üretimi hedeflenirken, tesis ayrıca rekreasyon alanı olarak da kullanılacak.

07.04.2025 11:24  Güncelleme: 11:39
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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, alabalık yetiştiriciliğini desteklemek ve yaygınlaştırmak amacıyla Akseki'de alabalık çiftliği kurmak için çalışma başlattı.

Tesis için Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyeleri Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, Prof. Dr. Nalan Gökoğlu, emekli Öğretim Üyesi Ferhat Çağıltay'ın katılımıyla oluşturulan ekip, Antalya Büyükşehir Belediyesi Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığından Araştırma Geliştirme Proje Şube Müdürü Dr. Deniz İlaslan ile birlikte Akseki'de teknik inceleme yaptı.

Alabalık üretiminin yıllık 15 ton olması planlanıyor

Akseki İlçesi, Değirmenlik Mahallesi, Gözbaşı mevkisinde 5 bin 783 metrekare alana sahip iki katlı kagir lokanta ile değirmen ve tarla niteliğine sahip olan alanın düzenlenmesi ve gökkuşağı alabalığı yetiştiriciliği yapılarak aktif hale getirilmesi amacıyla işletmeye yapılan ziyaret sonrası teknik heyet tarafından rapor hazırlandı.

Raporda tesiste yapılacak gökkuşağı alabalığı üretiminin yıllık 15 ton olmasının planlandığı belirtildi. Alanda yapılacak iyileştirme çalışmaları kapsamında üretim için beş beton havuz yapılacak, mevcut su toplama alanının etrafı düzenlenecek.

Yapay havuza bırakılacak alabalıkların misafirlerce sportif oltacılık ile yakalanarak, tesisin bir çeşit rekreasyon sahasına dönüştürülmesi amaçlanıyor.

Değirmenden elektrik sağlanacak

Ayrıca işletmenin ana su kaynağından gelen sular, şu anda atıl durumda bulunan değirmen binasının çarklarını döndürmek ve yerleştirilecek dinamo aracılığıyla elektrik elde etmek amacıyla kullanılacak.

Tesiste teorik ve uygulamalı eğitimlerin yanı sıra, uygun alanlara çiftlikler kurularak alabalık yetiştiriciliğinin yaygınlaştırılması ve yeni istihdam alanları oluşturulması hedefleniyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Alabalık Yetiştiriciliği İçin Yeni Çiftlik Kuruluyor - Son Dakika

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