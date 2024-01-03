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Antalya'da Alkollü Sürücüye 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası - Son Dakika
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Antalya'da Alkollü Sürücüye 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası

Antalya'da alkollü bir sürücünün otomobiliyle çarptığı yaya hayatını kaybetti. Sanık, 'bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme' suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı. Baba, verilen cezanın adaletli olmadığını belirterek istinafa başvuracaklarını söyledi.

Antalya\'da Alkollü Sürücüye 6 Yıl 8 Ay Hapis Cezası
03.01.2024 - 11:59,
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Antalya'da otomobiliyle çarptığı yayanın hayatını kaybetmesine neden olan sürücüye, kaza sırasında alkollü olduğu gerekçesiyle "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezası verildi.

Antalya 36. Asliye Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, sanık Burak S. (31) tutuklu bulunduğu cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı. Kazada hayatını kaybeden Tarık Deniz'in (35) babası Cuma Deniz ve taraf avukatları duruşma salonunda hazır bulundu.

Söz verilen sanık Burak S. tahliye talebinde bulundu.

Baba Cuma Deniz, şikayetlerinin devam ettiğini belirterek, sanığın en üst sınırdan cezalandırılmasını istedi.

Hakim, alkollü araç kullandığı belirlenen sanık Burak S'yi, "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan 6 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırdı.

Sanığın tutukluluk halinin devamına karar verildi.

"İstinafa başvuracağız"

Baba Deniz, duruşma sonrası gazetecilere, verilen cezanın vicdanlarını rahatlatmadığını belirterek, "Sanık alkol alıp, oğluma çarpmış, ardından da olay yerinden kaçmıştır. Sanığın 'kasten öldürme' suçundan ceza alması için istinafa başvuracağız. 6 yıl ceza benim oğlumun canına bedel değildir. Bu karar adil değildir. Sanığın ağır ceza almasını istiyoruz." dedi.

Olay

Muratpaşa ilçesi Lara Caddesi'nde, 10 Haziran saat 03.00 sıralarında otomobilinin dörtlülerini yakarak dışarı çıkan kuaför Tarık Deniz, yolun karşısına geçerken Burak S'nin kullandığı otomobilin çarpması sonucu kaza yerinde hayatını kaybetmişti.

Kaza yerinden kaçan Burak S, 3 gün sonra teslim olmuş ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı. Yapılan itiraz üzerine tutuklanan Burak S. hakkında "bilinçli taksirle ölüme sebebiyet verme" suçundan dava açılmıştı.

Kaynak: AA
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