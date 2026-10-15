Antalya\'da Altın Portakal heyecanı “Gezen Sinema” ile ilçelerde başlıyor

(ANTALYA) - 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde heyecan "Gezen Sinema" etkinlikleri ile başlıyor. "Her Şeyin Başı Merkür", "Takıntılar", "Eşkıya" ve "Gönül Yarası" filmleri, 16-23 Ekim günleri arasında kentin dört bir yanında sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinema coşkusu, "Gezen Sinema" etkinliği aracılığıyla kentin farklı ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl kentin toplam 16 ilçesinde ve 8 gün boyunca gerçekleşecek etkinlik kapsamında yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği 2024 yapımı "Her Şeyin Başı Merkür", Yunus Nihat Özcan'ın yönettiği 2024 yapımı "Takıntılar", Yavuz Turgul'un yönettiği 1996 yapımı "Eşkıya" ve 2004 yapımı "Gönül Yarası" filmleri izleyicilerle buluşacak.

GEZEN SİNEMANIN İLK DURAĞI AKSEKİ OLACAK

Gezen Sinema etkinliği kapsamında filmler; Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak. Her yaştan sinemaseveri bir araya getirecek Gezen Sinema gösterimleri, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Film gösterimleri her gece saat 20.00'de yapılacak. Gezen Sinema'nın ilk durağı Akseki ilçesi olacak.

16 İLÇEDE 8 GÜN FİLM ŞÖLENİ YAŞANACAK

16 Ekim Cuma günü Akseki Belediyesi Kültür Salonu'nda "Eşkıya", Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde ise "Her Şeyin Başı Merkür" filmlerinin gösterimi yapılacak. 17 Ekim Cumartesi günü ise "Takıntılar" filmi Kepez Gülveren Mahallesi 3743 Sokak Park Karşısı çimenlik alanda ve Manavgat Kasaplar Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi Çarşamba Semt Pazarı'nda sinemaseverlerle buluşacak.

18 Ekim Pazar günü ise Alanya Eski Mahmutlar Belediyesi önünde "Gönül Yarası", Döşemealtı TOKİ'ler de ise "Takıntılar" filmlerinin gösterimi yapılacak. 19 Ekim Pazartesi Demre Noel Baba Meydanı'nda "Eşkıya", Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda ise "Gönül Yarası" izleyiciyle buluşacak.

20 Ekim Salı günü Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda "Takıntılar", Korkuteli Toy Düğün Salonu'nda ve Serik Çınaraltı'nda "Her Şeyin Başı Merkür" seyirciyle buluşacak. 21 Ekim Çarşamba günü Kemer Aslanbucak Kapalı Pazar Yeri ve Konyaaltı Doyran Mahallesi Pazar Yeri'nde "Eşkıya" filmlerini gösterimi olacak. 22 Ekim Perşembe günü Aksu Macun Kapalı Pazar Yeri ile Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda "Gönül Yarası" isimli film gösterilecek. 23 Ekim Cuma günü ise Finike Cumhuriyet Meydanı'nda "Her Şeyin Başı Merkür", Kepez Çamlıbel Mahallesi Şehit Muhittin Talha Anadolu Lisesi Alt Tarafı Yeşil Alanda "Eşkıya" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.