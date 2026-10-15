Antalya'da Altın Portakal heyecanı “Gezen Sinema” ile ilçelerde başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Antalya'da Altın Portakal heyecanı “Gezen Sinema” ile ilçelerde başlıyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Antalya\'da Altın Portakal heyecanı “Gezen Sinema” ile ilçelerde başlıyor
 Güncelleme: 
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde heyecan "Gezen Sinema" etkinlikleri ile başlıyor. "Her Şeyin Başı Merkür", "Takıntılar", "Eşkıya" ve "Gönül Yarası" filmleri, 16-23 Ekim günleri arasında kentin dört bir yanında sinemaseverlerle buluşacak.

(ANTALYA) - 63'üncü Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nde heyecan "Gezen Sinema" etkinlikleri ile başlıyor. "Her Şeyin Başı Merkür", "Takıntılar", "Eşkıya" ve "Gönül Yarası" filmleri, 16-23 Ekim günleri arasında kentin dört bir yanında sinemaseverlerle buluşacak.

Türkiye'nin en köklü film festivali Uluslararası Antalya Altın Portakal Film Festivali'nin sinema coşkusu, "Gezen Sinema" etkinliği aracılığıyla kentin farklı ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak.

Bu yıl kentin toplam 16 ilçesinde ve 8 gün boyunca gerçekleşecek etkinlik kapsamında yönetmenliğini Ali Balcı'nın üstlendiği 2024 yapımı "Her Şeyin Başı Merkür", Yunus Nihat Özcan'ın yönettiği 2024 yapımı "Takıntılar", Yavuz Turgul'un yönettiği 1996 yapımı "Eşkıya" ve 2004 yapımı "Gönül Yarası" filmleri izleyicilerle buluşacak.

GEZEN SİNEMANIN İLK DURAĞI AKSEKİ OLACAK

Gezen Sinema etkinliği kapsamında filmler; Akseki, Aksu, Alanya, Demre, Döşemealtı, Elmalı, Finike, Gazipaşa, Kaş, Kemer, Kepez, Konyaaltı, Korkuteli, Kumluca, Manavgat, Serik ilçelerinde sinemaseverlerle buluşacak. Her yaştan sinemaseveri bir araya getirecek Gezen Sinema gösterimleri, ücretsiz olarak gerçekleştirilecek. Film gösterimleri her gece saat 20.00'de yapılacak. Gezen Sinema'nın ilk durağı Akseki ilçesi olacak.

16 İLÇEDE 8 GÜN FİLM ŞÖLENİ YAŞANACAK

16 Ekim Cuma günü Akseki Belediyesi Kültür Salonu'nda "Eşkıya", Elmalı Muhammed Hamdi Yazır Kültür Merkezi'nde ise "Her Şeyin Başı Merkür" filmlerinin gösterimi yapılacak. 17 Ekim Cumartesi günü ise "Takıntılar" filmi Kepez Gülveren Mahallesi 3743 Sokak Park Karşısı çimenlik alanda ve Manavgat Kasaplar Mahallesi Şeyh Şamil Caddesi Çarşamba Semt Pazarı'nda sinemaseverlerle buluşacak.

18 Ekim Pazar günü ise Alanya Eski Mahmutlar Belediyesi önünde "Gönül Yarası", Döşemealtı TOKİ'ler de ise "Takıntılar" filmlerinin gösterimi yapılacak. 19 Ekim Pazartesi Demre Noel Baba Meydanı'nda "Eşkıya", Gazipaşa Cumhuriyet Meydanı'nda ise "Gönül Yarası" izleyiciyle buluşacak.

20 Ekim Salı günü Kaş Cumhuriyet Meydanı'nda "Takıntılar", Korkuteli Toy Düğün Salonu'nda ve Serik Çınaraltı'nda "Her Şeyin Başı Merkür" seyirciyle buluşacak. 21 Ekim Çarşamba günü Kemer Aslanbucak Kapalı Pazar Yeri ve Konyaaltı Doyran Mahallesi Pazar Yeri'nde "Eşkıya" filmlerini gösterimi olacak. 22 Ekim Perşembe günü Aksu Macun Kapalı Pazar Yeri ile Kumluca Cumhuriyet Meydanı'nda "Gönül Yarası" isimli film gösterilecek. 23 Ekim Cuma günü ise Finike Cumhuriyet Meydanı'nda "Her Şeyin Başı Merkür", Kepez Çamlıbel Mahallesi Şehit Muhittin Talha Anadolu Lisesi Alt Tarafı Yeşil Alanda "Eşkıya" filmleri sinemaseverlerle buluşacak.

Kaynak: ANKA
Film FestivaliAntalyaSinemaKültürGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fenerbahçe’yi 6-0 yenen hocadan olay sözler Kimse bunu beklemiyordu Fenerbahçe'yi 6-0 yenen hocadan olay sözler! Kimse bunu beklemiyordu
Korkulan oldu Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı Korkulan oldu! Husiler bu kez Suudi savaş uçağını hedef aldı
Neler oluyor orada Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü Neler oluyor orada? Fenerbahçe taraftarını isyan ettiren görüntü
Arda Turan Şampiyonlar Ligi’ne damga vurdu Arda Turan Şampiyonlar Ligi'ne damga vurdu
İstanbul’daki seli günler önce bildi Şimdi daha kötüsünü söylüyor İstanbul'daki seli günler önce bildi! Şimdi daha kötüsünü söylüyor
Ameliyata hazırlanıyordu 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı Ameliyata hazırlanıyordu! 1 yıllık ağrıların nedeni yüzde 100 tıkalı damar çıktı
12:40
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı’nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı
Sel felaketi sonrası İstanbul Boğazı'nı görünce şoke oldu: İlk kez böyle görüyorum, bu şaka mı?
12:30
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
Reyhanlı saldırısı sanığı terörist Mihraç Ural, Suriye’de yakalandı
12:19
Türkiye, Suudi Arabistan’a asker gönderecek mi MSB’den açıklama var
Türkiye, Suudi Arabistan'a asker gönderecek mi? MSB'den açıklama var
12:03
Aracı selde kalanlar dikkat Tek hata 600 bin TL’ye mal olabilir
Aracı selde kalanlar dikkat! Tek hata 600 bin TL'ye mal olabilir
11:54
Uzman isim üstüne basa basa uyardı Sel felaketi sonrası İstanbul’u bekleyen yeni tehlike
Uzman isim üstüne basa basa uyardı! Sel felaketi sonrası İstanbul'u bekleyen yeni tehlike
11:25
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Şampiyonlar Ligi yeniden simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe için felaket senaryosu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.10.2026 12:58:16. #.0.2#
SON DAKİKA: Antalya'da Altın Portakal heyecanı “Gezen Sinema” ile ilçelerde başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei