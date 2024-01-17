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Antalya'da Annenin Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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Antalya'da Annenin Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında Sanık Tahliye Edildi

Antalya'da annesini bıçaklayarak öldüren sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekçesiyle koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek tahliye edildi. Sanığın savunmasında uyuşturucu kullanmadığını ve az miktarda alkol tükettiğini ifade ettiği belirtildi. Mahkeme heyeti, sanığın akıl sağlığının yerinde olmadığını ve şizofreni teşhisi konulduğunu açıkladı.

Antalya\'da Annenin Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında Sanık Tahliye Edildi
17.01.2024 - 15:03,  Güncelleme: 15:10
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Antalya'da, tartıştığı annesini bıçaklayarak öldüren ve ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemiyle yargılanan sanık, akıl sağlığının yerinde olmadığı gerekesiyle koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasına karar verilerek tahliye edildi.

Antalya 5. Ağır Ceza Mahkemesindeki duruşmaya, annesi Zübeyde T'yi bıçaklayarak öldüren tutuklu sanık Yusuf Emre T, yakınları ile taraf avukatları katıldı.

Son savunmasını yapan sanık, hayatı boyunca uyuşturucu kullanmadığını ve az miktarda alkol tükettiğini ifade ederek, "Kimseyle kavgam dahi olmadı. Mütalaaya katılıyorum. Tahliyemi talep ediyorum." dedi.

Mahkeme heyeti, Yunus Emre T'nin akıl sağlığının yerinde olmadığını ve şizofreni teşhisi konulduğunu belirtti. Heyet, sanığı, hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasına karar vererek tahliye etti.

Olay

Portakal Çiçeği Bulvarı'ndaki bir apartmanda, 8 Aralık 2022'de Yusuf Emre T. (37), aralarında çıkan tartışmada annesi Zübeyde T'yi (61) bıçaklayarak öldürmüştü. Olay yerinde yakalanan Yunus Emre T. tutuklanmıştı.

Hazırlanan iddianamede, sanığın, "üst soydan akrabayı kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılması talep edilmiş, cezai ehliyetinin bulunmadığının kabulü halinde ise yüksek güvenlikli sağlık kurumunda tedavi altına alınması istenmişti.

Geçen duruşmada mütalaasını açıklayan duruşma savcısı, Yunus Emre T'nin akıl sağlığının yerinde olmadığının tespit edilip şizofreni teşhisi konulduğunu belirterek, sanık hakkında koruma ve tedavi amaçlı güvenlik tedbirleri hükümlerinin uygulanmasını talep etmişti.

Kaynak: AA
YORUMLAR

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SON DAKİKA: Antalya'da Annenin Bıçaklanarak Öldürülmesi Davasında Sanık Tahliye Edildi - Son Dakika
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