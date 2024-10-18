Antalya'da Antikacılar ve Nostalji Festivali Başladı

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi, antika ve nostalji tutkunlarını, Karaalioğlu Parkı'nda düzenlediği Antikacılar ve Nostalji Festivali'nde buluşturuyor.

Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin Akdeniz Antikacılar ve Antika Sevenler Derneği ile düzenlediği Antikacılar ve Nostalji Festivali başladı. Geçmişin büyüsünü bugüne taşıyan festival, 20 Ekim'e kadar nostalji sevenlerle olacak.

Festivalin ilk gününde Karaalioğlu Parkı'nda, antika stantları yoğun ilgi gördü; antika ürünlerin sergisi ve satışı yapıldı. Sahne gösterileri, DJ Ediz Çam performansı ve çocuk oyun alanları festivale renk kattı. Nostaljik günün akşamında sahne alan Antalya Büyükşehir Belediyesi Bando ve Kent Orkestrası, Antalyalıların kulaklarının pasını sildi. Vatandaşlar, orkestranın çaldığı hareketli şarkılarda dans ederken, duygusal şarkılara hep bir ağızdan eşlik etti.

Antikacılar ve Nostalji Festivali, hafta sonu da dolu dolu geçecek. Yarın 16.00-18.00 saatleri arasında Ediz Çam'ın DJ Performansı, saat 18.00'de Konyaaltı Belediyesi Halk Oyunları ekibi dans gösterisi, saat 20.00'de İsmail Baha Sürelsan Konservatuvarı Konseri festival alanını renklendirecek. Festivalin son günü 20 Ekim Pazar ise saat 18.00'de FHC Dans Okulu Gösterisi, saat 20.00'de ise Türkü Dostları Konseri ile festival sona erecek.