ANTALYA'nın Kepez ilçesinde apartmanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı 2 kişi hastaneye kaldırılırken dairede maddi hasar meydana geldi.
Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3847 sokaktaki 3 katlı apartmanın teras katında çıktı. Dubleks daireden yükselen dumanı görenler, bina sakinlerini uyarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedbir amaçlı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Apartman Yangını: 2 Yaralı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?