Antalya'da Apartman Yangını: 2 Yaralı
Antalya'da Apartman Yangını: 2 Yaralı

16.04.2026 09:29
Kepez'deki apartmanda çıkan yangında 2 kişi hastaneye kaldırıldı, maddi hasar oluştu.

ANTALYA'nın Kepez ilçesinde apartmanın teras katında çıkan yangın paniğe neden oldu. Tedbir amaçlı 2 kişi hastaneye kaldırılırken dairede maddi hasar meydana geldi.

Yangın, dün saat 19.00 sıralarında Kepez ilçesi Kültür Mahallesi 3847 sokaktaki 3 katlı apartmanın teras katında çıktı. Dubleks daireden yükselen dumanı görenler, bina sakinlerini uyarıp 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla adrese polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın yaklaşık yarım saatte kontrol altına alınarak söndürüldü. Tedbir amaçlı 2 kişi ambulansla hastaneye kaldırılırken, dairede hasar oluştu. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

Kaynak: DHA

