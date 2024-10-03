Antalya'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti - Son Dakika
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Antalya'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Antalya\'da Arazi Anlaşmazlığı Kanlı Bitti

Antalya'da arazi anlaşmazlığında silahlı saldırı sonucu bir kişi öldü, iki kişi yaralandı.

03.10.2024 11:30
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ANTALYA'da, hala-dayı çocukları arasında arazi anlaşmazlığı nedeniyle çıkan tartışmada Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açtığı Abdül Oktay Kaya (40) yaşamını yitirdi, Nevzat Kaya (17) ağır, Selçuk Kaya ise hafif yaralandı. Cinayet şüphelisi Ali Erdem, jandarma tarafından yakalandı.

Manavgat ilçesi Yeniköy Mahallesi'nde aralarında arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olan akraba Kaya ve Erdem aileleri, sorunlu bir araziyi paylaşmak üzere buluştu. Her iki aile fertleri arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüştüğünü haber alan Ali Erdem, motosikletiyle bölgeye geldi. Ali Erdem'in av tüfeğiyle ateş açması sonucu Abdül Oktay Kaya, olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Nevzat Kaya, götürüldüğü hastanedeki müdahalenin ardından Antalya'ya sevk edildi. Saçmaların kulağına isabet ettiği Selçuk Kaya ise olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye gitmeyi kabul etmedi. Abdül Oktay Kaya'nın cansız bedeni, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Jandarma ekipleri, Ali Erdem'i kısa sürede yakaladı. Şüphelinin kullandığı tüfek ve geldiği motosikleti ise olay yeri yakınında ele geçirildi. Jandarma, olayla ilgili çok sayıda şüpheliyi gözaltına aldı. Hala ve dayı çocukları olan iki ailenin evlerinin birbirinin yakınında olması ve olası olaylar nedeniyle jandarma komando timleri mahallede önlem aldı.

Kaynak: DHA

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