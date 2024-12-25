Antalya'da Aşırı Yağış ve Fırtına Asırlık Çınar Ağacını Devrildi - Son Dakika
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Antalya'da Aşırı Yağış ve Fırtına Asırlık Çınar Ağacını Devrildi

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Antalya'nın Serik ilçesinde etkili olan aşırı yağışlar ve fırtına, ilçenin sembolü olan asırlık çınar ağacını devirdi. Olayda can kaybı veya yaralanma yaşanmazken, esnaflar durum karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi.

25.12.2024 11:22  Güncelleme: 11:26
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Antalya'da aşırı yağış ve fırtına asırlık çınar ağacını devirdi

ANTALYA - Antalya'da etkili olan aşırı yağışlar nedeniyle asırlık çınar ağacı devrildi.

Antalya'nın Serik ilçesinde önceki gün başlayan aşırı yağış ve fırtına, ilçenin sembolü haline gelen asırlık çınar ağacını devirdi. Gece saat 01.30 sıralarında meydana gelen olayda şans eseri can kaybı ya da yaralanma yaşanmadı. Sabah iş yerlerini açmaya gelen esnaflar, devrilmiş ağacı fark ederek durumu belediye ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, ağacın kaldırılması için çalışmalara başladı.

"Büyük şaşkınlık yaşadık"

Sabah saatlerinde çınar ağacını yerde gören esnaflar, durum karşısında şaşkınlıklarını dile getirdi. Bölgedeki bir dükkan sahibi, "Sabah 06.30'da dükkanımı açarken ağacın devrildiğini fark ettim. Yıllardır duran asırlık çınarımızdan biri maalesef fırtına nedeniyle parçalanmış. Neyse ki kimse zarar görmedi. Büyüklerimizden duyduğumuza göre bu ağaç en az 100 yıllıkmış" dedi.

Bir diğer esnaf ise olaydan önce bir rüya gördüğünü iddia ederek şunları söyledi: "Dört ay önce rüyamda kavak ağacının simitçiye doğru yıkıldığını görmüştüm. Allah'a şükürler olsun, kimseye bir zarar gelmedi.

Antalya\'da Aşırı Yağış ve Fırtına Asırlık Çınar Ağacını Devrildi
Kaynak: İHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Aşırı Yağış ve Fırtına Asırlık Çınar Ağacını Devrildi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Antalya'da Aşırı Yağış ve Fırtına Asırlık Çınar Ağacını Devrildi - Son Dakika
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