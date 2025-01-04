Antalya'da ATASEM Kurs Kayıtları Başlıyor

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(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi Atatürk Sanat Eğitim Merkezi (ATASEM) 2024-2025 eğitim öğretim yılı ikinci dönem kurs kayıtları, 6-30 Ocak 2025 tarihleri arasında çevrim içi alınacak.

Her yıl binlerce kişiye iş ve meslek kapısı açan Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz sanat ve meslek edindirme kurslarının ATASEM'lerde ikinci dönem kayıtları başlıyor. 2024-2025 eğitim öğretim yılında kent genelindeki 20 ATASEM kurs merkezinde 93 branşta 151 kurs açılacak.

ATASEM kurslarına kayıt olmak isteyenler, 6-30 Ocak günleri arasında 'www.basvuru.antalya.bel.tr' adresi üzerinden çevrim içi başvuru yapacak. Çevrim içi kayıtlarını gerçekleştiren kursiyerler gerekli belgeleri şahsen teslim edecek.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'na bağlı Yaygın Eğitim Şube Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen ATASEM'lerde 2024-2025 döneminde istihdama yönelik mesleki ve teknik kurslar, sosyal ve kültürel kurslar ile yabancı diller ve sanat alanlarında kurslar düzenlenecek.