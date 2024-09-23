Antalya\'da Avrupa Hareketlilik Haftası Coşkuyla Kutlandı

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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin organize ettiği Avrupa Hareketlilik Haftası kutlamaları Düden Park'ta gerçekleştirilen etkinliklerle sona erdi. Vatandaşlar, farkındalık oluşturmak için toplu bisiklet sürdü.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Avrupa Hareketlilik Haftası'nı etkinliklerle kutladı. Bir haftaya yayılan kutlamalar Düden Park'ta gerçekleştirilen etkinliklerle son buldu. Düden Park'ta kurulan sahnede çeşitli gösteriler düzenlendi. Latin dansları gösterileri etkinliğe renk kattı. Kentleri ve yerel yönetimleri sürdürülebilir ulaşım yöntemlerine teşvik etmeyi, karbon salınımının azaltılmasını amaçlayan haftanın son gününde vatandaşlar Düden Balık Çarşısı önünde bisiklet sürdü. Ardından çocuklar, yetişkinler ve aile branşlarında postacı yürüyüşü yarışı düzenlendi. Yarışmada dereceye girenlere çeşitli ödüller takdim edildi.

Özel araç kullanımını azaltmak için pedal çevirdiler

Büyükşehir Belediyesi Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz ve Başkan Danışmanı Lokman Atasoy da vatandaşlarla birlikte bisiklet sürerek farkındalık yarattı. Bu yıl "Paylaşımlı Kamusal Alanların Kullanımı" temasıyla gerçekleştirilen etkinlikle sürdürülebilir ulaşımın önemine dikkat çekildiğini belirten Cem Oğuz, Türkiye'deki kentlerin ortak sorunlarından birinin özel araç kullanımı nedeniyle artan kent içi trafik olduğunu söyledi. Oğuz, "Avrupa Hareketlilik Haftası kapsamında vatandaşlarımızla birlikte bisiklet sürme etkinliği gerçekleştirdik. Antalya iklimine uygun olan bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak ve özel araç kullanımını en aza indirerek toplu taşımayı teşvik etmek için bu tür etkinlikler düzenliyoruz. Amacımız, kent içi trafiği rahatlatmak ve karbon salınımını en aza indirmek" diye konuştu.

"Nötr karbon hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz"

Başkan Danışmanı Lokman Atasoy ise Büyükşehir Belediyesi olarak, hava ve gürültü kirliliğine neden olan araçların kullanımını azaltmayı hedeflediklerinin altını çizerek, "Yürüyerek, bisikletle ya da toplu taşıma araçları kullanarak daha temiz ve yaşanabilir bir Antalya için katkıda bulunabiliriz. Bu tür etkinliklerle topluma çevre bilinci aşılamayı hedefliyoruz ve nötr karbon hedefimize emin adımlarla ilerlemeye devam ediyoruz" dedi.