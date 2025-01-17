Antalya\'da Bacak Çarpıklığına Çözüm

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Çarpık bacak rahatsızlığı yaşayan Iraklı Mohemmed Muwafaq Lafta, Antalya'da gerçekleştirilen ameliyatla hem bacak çarpıklığından kurtuldu hem de boyu 5 santimetre uzatıldı.

Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Lafta, "parantez bacak" olarak da bilinen çarpık bacak (bacaklarda doğal asimetrik görünümden sapma veya kemik yapısına bağlı şekil bozukluğu) rahatsızlığıyla dünyaya geldi.

Bacak çarpıklığı nedeniyle iki dizini hiç birleştiremeyen Lafta, üniversite hayatında ağrıları da artınca ameliyat olmaya karar vererek ortopedi ve travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Mesut Sançmış'a başvurdu.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan Lafta, hem bacak çarpıklığından kurtuldu hem de isteği üzerine boy uzatma ameliyatı oldu. Yaklaşık 50 gün süren boy uzatma işlemlerinin ardından Lafta'nın boyu 1 metre 73 santimden 1 metre 78 santime yükseldi.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Mesut Sançmış, AA muhabirine, Lafta'nın bacak çarpıklığının dizin alt kısmındaki tibia kemiğinden kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi.

Bacakta çeşitli ölçümler yaptıklarını ve düzeltilmesi gereken oranları belirlediklerini belirten Sançmış, "Hastanın isteği üzerine boy uzatma işlemini de yaptık. Bu işlemi de şöyle yapıyoruz. Eş zamanlı olarak sağ ve sol tibia kemiğinde kırık oluşturuyoruz. O kırığın arasındaki mesafeyi günlük olarak 1 milim açıyoruz. Hastayı 5 santimetre uzatacaksak bunu 50 güne yayıyoruz. Bunu yapmak için de motorlu çivi, çeşitli aparatlarla uzatma yöntemi gibi farklı teknikler kullanıyoruz." dedi.

"En çok Japonya, İngiltere, Fas gibi ülkelerden başvurular var"

Boy uzatma ameliyatlarını genel olarak tıbbi nedenlerle yaptıklarını vurgulayan Sançmış, "Boy uzatma ameliyatı, özellikle yurt dışında son dönemlerde popüler hale geldi. Tıbbi nedenlerle olduğu gibi kozmetik nedenlerle de yapılıyor. Hastanın durumuna göre 13-14 santimetreye kadar boyu uzatabiliyoruz. Hastalarda doğuştan kısa bacak, travma sonrası kemik eksilme, geçirilmiş cerrahiye bağlı bacaklarda kısalıklar olabiliyor. Bu hastaların iki ayağını bu uzatmalarla eşitleyebiliyoruz." diye konuştu.

Sağlık turizminde boy uzatma ameliyatların son zamanlarda öne çıktığını anlatan Sançmış, "Yurt içinden de talep geliyor ama yurt dışına göre çok daha az. En çok Japonya, İngiltere, Fas gibi ülkelerden başvuranlar var. Uzun süreli bir tedavi olduğu için yurt dışından gelen hasta günlerce Antalya'da kalıyor. Hastayı bu süreçte yakından takip etmek gerekiyor. Bu nedenle sağlık turizmi açısından kente de önemli katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

Sançmış, Iraklı gencin son görünümünden çok mulu olduğunu, artık dizlerini birleştirmeyi başardığını dile getirdi.

Mohemmed Muwafaq Lafta da ameliyat öncesinde çarpık bacak nedeniyle yürümekte bile zorlandığını söyledi.

Ameliyattan 6 ay sonra sıkıntısız şekilde yürümeye başladığını ifade eden Lafta, "Hiçbir problemim kalmadı. Boyum da uzadı. Bu durumdan mutluyum." diye konuştu.