Antalya'da Bacak Çarpıklığına Çözüm - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Bacak Çarpıklığına Çözüm

Antalya\'da Bacak Çarpıklığına Çözüm

Iraklı Mohemmed Lafta, Antalya'da yapılan ameliyatla çarpık bacak rahatsızlığından kurtuldu.

17.01.2025 12:23
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Çarpık bacak rahatsızlığı yaşayan Iraklı Mohemmed Muwafaq Lafta, Antalya'da gerçekleştirilen ameliyatla hem bacak çarpıklığından kurtuldu hem de boyu 5 santimetre uzatıldı.

Antalya Bilim Üniversitesi Turizm Fakültesi öğrencisi 21 yaşındaki Lafta, "parantez bacak" olarak da bilinen çarpık bacak (bacaklarda doğal asimetrik görünümden sapma veya kemik yapısına bağlı şekil bozukluğu) rahatsızlığıyla dünyaya geldi.

Bacak çarpıklığı nedeniyle iki dizini hiç birleştiremeyen Lafta, üniversite hayatında ağrıları da artınca ameliyat olmaya karar vererek ortopedi ve travmatoloji uzmanı Opr. Dr. Mesut Sançmış'a başvurdu.

Tetkiklerin ardından ameliyata alınan Lafta, hem bacak çarpıklığından kurtuldu hem de isteği üzerine boy uzatma ameliyatı oldu. Yaklaşık 50 gün süren boy uzatma işlemlerinin ardından Lafta'nın boyu 1 metre 73 santimden 1 metre 78 santime yükseldi.

Ameliyatı gerçekleştiren Opr. Dr. Mesut Sançmış, AA muhabirine, Lafta'nın bacak çarpıklığının dizin alt kısmındaki tibia kemiğinden kaynaklandığını tespit ettiklerini söyledi.

Bacakta çeşitli ölçümler yaptıklarını ve düzeltilmesi gereken oranları belirlediklerini belirten Sançmış, "Hastanın isteği üzerine boy uzatma işlemini de yaptık. Bu işlemi de şöyle yapıyoruz. Eş zamanlı olarak sağ ve sol tibia kemiğinde kırık oluşturuyoruz. O kırığın arasındaki mesafeyi günlük olarak 1 milim açıyoruz. Hastayı 5 santimetre uzatacaksak bunu 50 güne yayıyoruz. Bunu yapmak için de motorlu çivi, çeşitli aparatlarla uzatma yöntemi gibi farklı teknikler kullanıyoruz." dedi.

"En çok Japonya, İngiltere, Fas gibi ülkelerden başvurular var"

Boy uzatma ameliyatlarını genel olarak tıbbi nedenlerle yaptıklarını vurgulayan Sançmış, "Boy uzatma ameliyatı, özellikle yurt dışında son dönemlerde popüler hale geldi. Tıbbi nedenlerle olduğu gibi kozmetik nedenlerle de yapılıyor. Hastanın durumuna göre 13-14 santimetreye kadar boyu uzatabiliyoruz. Hastalarda doğuştan kısa bacak, travma sonrası kemik eksilme, geçirilmiş cerrahiye bağlı bacaklarda kısalıklar olabiliyor. Bu hastaların iki ayağını bu uzatmalarla eşitleyebiliyoruz." diye konuştu.

Sağlık turizminde boy uzatma ameliyatların son zamanlarda öne çıktığını anlatan Sançmış, "Yurt içinden de talep geliyor ama yurt dışına göre çok daha az. En çok Japonya, İngiltere, Fas gibi ülkelerden başvuranlar var. Uzun süreli bir tedavi olduğu için yurt dışından gelen hasta günlerce Antalya'da kalıyor. Hastayı bu süreçte yakından takip etmek gerekiyor. Bu nedenle sağlık turizmi açısından kente de önemli katkısı oluyor." ifadelerini kullandı.

Sançmış, Iraklı gencin son görünümünden çok mulu olduğunu, artık dizlerini birleştirmeyi başardığını dile getirdi.

Mohemmed Muwafaq Lafta da ameliyat öncesinde çarpık bacak nedeniyle yürümekte bile zorlandığını söyledi.

Ameliyattan 6 ay sonra sıkıntısız şekilde yürümeye başladığını ifade eden Lafta, "Hiçbir problemim kalmadı. Boyum da uzadı. Bu durumdan mutluyum." diye konuştu.

Kaynak: AA

Ameliyat, antalya, Turizm, Sağlık, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bacak Çarpıklığına Çözüm - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

16:04 İsrail Savaş Kabinesi, Gazze’de ateşkes anlaşmasını onayladı İsrail Savaş Kabinesi, Gazze'de ateşkes anlaşmasını onayladı
15:30 Sağlık Bakanı Memişoğlu’ndan “Salgın mı var“ sorusuna net yanıt Sağlık Bakanı Memişoğlu'ndan "Salgın mı var?" sorusuna net yanıt
14:56 Erdoğan’dan CHP’ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede Erdoğan'dan CHP'ye gündem yaratacak sözler: Daha turpların büyüğü heybede
14:46 Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi Bakanlık, Suriye gümrüklerindeki ek vergi iddialarına yanıt verdi
14:22 Soylu: Apo’nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır Soylu: Apo'nun yanına bir avukat bir de telefon koyun, örgütü dağıtır
22:48 Dünya Bankası’ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin Dünya Bankası'ndan Türk ekonomisi için yeni tahmin
22:14 Beşiktaş’ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu Beşiktaş'ın yeni teknik direktörü Ole Gunnar Solskjaer oldu
22:06 Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal’in askerleriyiz Disipline sevk edilen teğmenler savunmalarına aynı cümle ile başlamış: Mustafa Kemal'in askerleriyiz
22:05 Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti Efsanevi yönetmen David Lynch hayatını kaybetti
21:43 Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat tutuklama talebiyle hakimliğe sevk edildi
21:39 Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi Kalp krizi geçiren sürücü hastaneye yetişmeye çalışırken başka bir araca çarparak can verdi
21:28 Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi Cevdet Erkan Danıştay Başsavcılığına seçildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2025 16:30:24. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Bacak Çarpıklığına Çözüm - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.