 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Antalya'da Bahar Havası: Tatilciler 20 Derece Sıcaklığındaki Denize Girdi - Son Dakika
Üye Girişi

Antalya'da Bahar Havası: Tatilciler 20 Derece Sıcaklığındaki Denize Girdi

Antalya'da denizin havadan sıcak olduğu bahar havası yaşanıyor. Hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü. Tatilciler, bu fırsatı değerlendirerek denize girip yüzdü, sahilde güneşlendi. Rusya'dan gelen tatilciler ise memleketlerindeki soğuk havadan kaçarak Antalya'da tatilin keyfini çıkardı.

11.01.2024 - 20:58,  Güncelleme: 20:59
Abone Ol

DENİZ suyunun havadan sıcak olduğu Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Tatilciler sıcaklığı 20 derece olan denize girip yüzdü.

Yurdun birçok yerinde karlı ve soğuk hava etkili olurken turizm kenti Antalya'da bahar havası yaşanıyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerine göre kentte hava sıcaklığı 18, deniz suyu sıcaklığı ise 20 derece ölçüldü. Denizin havadan sıcak olduğu kente yaşayanlar ve tatilciler, bahar havasını fırsat bilip, Konyaaltı Sahili'ne gitti. Bazı tatilciler denize girerken, bazıları ise sahilde güneşlenmeyi tercih etti.

Rusya'dan tatil için 1 haftalığına Antalya'ya gelen İlyas İbadullah, denizin havadan sıcak olduğunu söyledi. Üşümediğini belirten İbadullah, bir süre yüzdükten sonra sahilde güneşlendi. Bir başka tatilci Nuri Jaltarov, memleketinin karlı ve havanın çok soğuk olduğunu söyleyerek, "Deniz ve hava çok güzel. Sıcak, hiç üşümedim. Tatile geldik ve yüzdük" diye konuştu. (DHA)

Antalya\'da Bahar Havası: Tatilciler 20 Derece Sıcaklığındaki Denize Girdi
Kaynak: DHA
YORUMLAR

Antalya, Rusya, Antalya, Hava Durumu, Turizm, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Bahar Havası: Tatilciler 20 Derece Sıcaklığındaki Denize Girdi - Son Dakika


22:00
Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı. Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23
Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17
Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11
İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05
Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04
İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40
Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26
Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu

Son Dakika
22:00 Fenerbahçe, İtalyan futbolcu Leonardo Bonucci'yi sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.
21:23 Enerji Bakanı Bayraktar: Bu kış doğal gaza zam planlamıyoruz
21:17 Beşiktaş'ın gözden çıkardığı Aboubakar kendine yeni takım buldu
20:11 İran, Umman açıklarında petrol tankerine el koydu
20:05 Erden Timur olaya el attı! Sivas'ta 2 puan bırakan Galatasaray'dan jet hızında açıklama
20:04 İsrail'in soykırımla suçlandığı ilk duruşma sona erdi! Netanyahu'nun ''Amalek'' sözleri başını yakacak
19:40 Denizkurdu Tatbikatı esnasında 1 askerimiz şehit oldu
19:26 Sivas maçında kırmızı gören Kerem ortalığı birbirine kattı, Okan Buruk zor tuttu
19:16 Bıçaklı saldırıya uğrayan Fatih Camii imamı ilk kez konuştu: Öğrencilerim olmasaydı çok daha vahim olabilirdi
18:50 Forex yatırım dolandırıcılarına Sibergöz-13 operasyonu: 8'i Türk 65'i yabancı 73 kişi gözaltında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 11.01.2024 22:19:30. #1.12#
SON DAKİKA: Antalya'da Bahar Havası: Tatilciler 20 Derece Sıcaklığındaki Denize Girdi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement