Antalya\'da başlayan COP31, iklim taahhütlerini somut eyleme dönüştürmeyi hedefliyor

Antalya'da başlayan COP31, iklim taahhütlerini somut eyleme dönüştürmeyi hedefliyorGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31) pazartesi günü Antalya'da başladı. Toplantıda küresel iklim taahhütlerinin somut eylemlere dönüştürülmesine odaklanılıyor.
ANTALYA, 10 Kasım (Xinhua) -- Birleşmiş Milletler (BM) İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi 31. Taraflar Konferansı (COP31), pazartesi günü Antalya'da başladı.
Konferans, küresel iklim taahhütlerini somut eylemlere dönüştürmeye odaklanıyor.
Kaynak: Xinhua
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