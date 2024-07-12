Antalya'da beton mikseri ile motosiklet çarpıştı, sürücü hayatını kaybetti

Antalya'nın Gazipaşa ilçesinde beton mikseri ile çarpışan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti.
Ali Yalçın idaresindeki 09 AKG 459 plakalı beton mikseri, Beyobası Mahallesi D-400 kara yolunda Ercan Sönmez idaresindeki motosikletle çarpıştı.
İhbar üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri Sönmez'in hayatını kaybettiğini belirledi.
Beton mikseri sürücüsü Yalçın ise gözaltına alındı.
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