Antalya\'da Beyin Kanaması Ameliyatı Başarıyla Gerçekleşti

Antalya'nın Serik ilçesinde beyin kanaması geçiren hasta, kaşından açılan kesiden yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Beyin kanaması teşhisi konulan bir hasta, Serik Devlet Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nde Opr. Dr. Ömer Elçik ve Opr. Dr. Salim Tekir tarafından ameliyata alındı.

Hasta, kaş üzerinden minimal bir kesiden yapılan ameliyatla sağlığına kavuştu.

Başhekim Dr. Serkan Kurt, yenilikçi cerrahi tekniklerinin iyileşme sürecini hızlandırdığını ve hasta psikolojisine de olumlu katkı sağladığını belirtti.

Kurt, estetik açıdan da bu tür ameliyatların bir sorun oluşturmadığına dikkati çekti.