Antalya'nın Kepez ilçesinde çıkan kavgada 2 arkadaşından birini bıçakla öldürdüğü, diğerini yaraladığı ileri sürülen zanlı tutuklandı.
Çankaya Mahallesi'nde birlikte oturan A.Ç. H.K ve D.T. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.
Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine D.T. yanında taşıdığı bıçakla A.Ç. ve H.K'yi yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibince Antalya Şehir Hastanesi'ne kaldırılan yaralılarından A.Ç. müdahaleye rağmen kurtarılamadı. Hayati tehlikesi bulunmayan H.K'nin tedavisinin sürdüğü öğrenildi.
Polis ekiplerince yakalanan D.T, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Bıçaklı Kavga: 1 Ölü, 1 Yaralı - Son Dakika
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