Antalya\'da Balkonda Yangın: İtfaiye Ekipleri Hızla Müdahale Etti

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ANTALYA'da bir evin balkonunda çıkan yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü.

Yangın, dün saat 17.00 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Yenigün Mahallesi 1074 sokak üzerinde bulunan 4 katlı apartmanın en üst kat dairesindeki balkonda meydana geldi. Evin balkonundan duman geldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekibi, balkonda çıkan yangını kısa sürede söndürdü. Yangın esnasında ev sahiplerinin dairede olmadığı öğrenildi. Ekipler yangının çıkış sebebini araştırıyor.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ ANTALYA,