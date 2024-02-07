Antalya'da bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu - Son Dakika
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Antalya'da bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu

Antalya\'da bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu

Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bulunan bir erkek kuaförü işleten Adem Askan, iş yerinin önünde hareketsiz bir şekilde otururken ölü bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Askan'ın hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, Askan'ın cenazesi otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

07.02.2024 12:59
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Antalya'nın Konyaaltı ilçesinde bir kişi iş yerinin önünde ölü bulundu.

Liman Mahallesi Barış Manço Bulvarı'nda erkek kuaförü işleten Adem Askan'ı (38) iş yerinin önündeki sandalyede hareketsiz şekilde uzun süredir oturduğunu görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Askan'ın hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından Askan'ın cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Kaynak: AA

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