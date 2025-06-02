Antalya\'da Bulaşıcı Hastalıklar Eğitimi

Antalya İl Sağlık Müdürlüğü tarafından, konaklama tesislerinde görevli kalite müdürlerine yönelik bulaşıcı hastalıklar eğitimi verildi.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, İl Sağlık Müdürlüğü Bulaşıcı Hastalıklar ve Erken Uyarı Cevap Birimi tarafından, İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü işbirliğiyle Kemer, Konyaaltı, Alanya, Manavgat, Muratpaşa, Serik ve Kaş ilçelerinde eğitim düzenlendi.

Eğitimlerde "Erken Uyarı ve Cevap Sistemleri" ile "Konaklama Tesislerinde Karşılaşılabilecek Bulaşıcı Hastalıklar ve Korunma Yöntemleri" konularında sunumlar yapıldı.

Toplam 514 kişinin katılım sağladığı programda, su ve gıda yoluyla bulaşan hastalıklar, döküntülü hastalıklar ve vektör kaynaklı hastalıklar hakkında bilgilendirme yapıldı.

Alanya'da düzenlenen oturumda, Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Halk Sağlığı Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Dr. Mestan Emek de katkı sundu.

Eğitimlerin, turizm sezonunda ortaya çıkabilecek olası akut halk sağlığı tehditlerine karşı erken müdahale kapasitesini artırmayı ve korunma önlemlerini güçlendirmeyi amaçladığını belirtildi.