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Antalya'da C Plaka Kararına Protesto

Antalya\'da C Plaka Kararına Protesto

C plakalı taşımacılık zorunluluğuna tepki gösteren araç sahipleri UKOME önünde protesto düzenledi.

31.10.2024 13:20
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ANTALYA'da taşımacılığı yalnızca C plakalı araç sahiplerinin yapabileceği kararına, farklı sektörlerde taşımacılık yapanlar tepki gösterdi. Kendilerinin korsan taşımacı olmadığını belirten grup, UKOME önüne, 'C Plaka Mağdurları' yazılı siyah çelenk bıraktı.

Antalya'da personel ve turist taşımacılığı yapan yüzlerce araç sahibi, UKOME'nin taşımacılığın sadece C plakaya sahip araçların yapacağına yönelik aldığı kararı protesto etti. Pankartlarla UKOME önünde toplanan kalabalık, kurumun kapısına ise 'C Plaka Mağdurları' yazılı siyah çelenk koyarak, karara tepki gösterdi. Ellerinde 'Emeğe değil, ranta karşıyız', 'Sayın Valim duy sesimizi', 'Okul servisi başka, personel servisi başka' yazılı pankartlar taşıyan grup, çözüm istediklerini belirtti.

Antalya'da tarım, turizm ve sanayide çalışan kişilerin çoğunun personel servisleriyle iş yerlerine ulaştığını söyleyen grup adına açıklamayı yapan Hüseyin Kösem, "Taşımacılık sektörü farklı talep ve arzları olan çok büyük bir sektördür. Bu herkesin yapabileceği sıradan bir iş değil. Yönetmelik ve kanunların ayrıca kurumlarının birbiri ile çeliştiği bir durumda taşımacı esnafı olarak mağdur durumdayız. Canlarımızı emanet ettiğimiz bu insanlar plansız, programsız ve iyi niyetsiz bir şovun kötü aktörleri olarak gösterilmeye çalışılmakta" dedi.

Kendilerine 'korsan taşımacı' muamelesi yapıldığını söyleyen Kösem, "Son ihaleyle birlikte henüz sayısı 4 bin 500'ü bulmayan C plakalı araçların yarısı okul servisi yaparken, 500'ü de rant yapanların elinde. Personel ve turist taşımaya elverişsiz araçlarla Türkiye'nin toplam kapasitesinin yüzde 42'sine sahip kentimizdeki otel personeli nasıl taşınacak? Milyonlarca kişi yalnızca 1500 araçla mı taşınacak? Mevcutta 10 binden fazla aracın hizmet verdiği kentte bu tekelleşme çabası neden?" diye konuştu.

Karardan dönülmezse Ankara'ya kadar yürüyeceğini söyleyen Kösem, "Önem arz eden ve yüz binlerce insanın hayatını doğrudan etkileyen bu durum nasıl oluyor da bir araştırma yapılmadan karara bağlanıyor. Taşımacılık sektörünün sorunlarına ve çözümlerine bakmak isterseniz plakadan çok daha ciddi sorunlarımız var. Düşündüğünüz şey taşımacılık sorunlarını çözmek ise biz buradayız. Ulaştırma Bakanlığı'nın tarafımıza verdiği yetki belgesi ile birçoğumuzun yıllardır yapmış olduğu taşımacılık hizmetini yaptırmayacaksınız. Güvenle taşıdığımız insanlara para cezaları uygulanmadan hizmet vermiş olduğumuz işletmeler mağdur olmadan araçlarımızı ve anahtarlarını belirlemiş olduğunuz noktaya bırakmaya hazırız" dedi.

Grubun avukatı Sevil Çiçek Uçar ise UKOME kararı ile taşıma yapan tüm araçlara C plaka zorunluluğu getirildiğini, karar ile daha önce verilen D2 belgelerinin tanınmadığını belirterek, karara itiraz edeceklerini söyledi. Konuşmaların ardından toplanan grup kentte araçlarıyla konvoy yaparak karara tepki gösterdi.

Haber: Semih ERSÖZLER - Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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