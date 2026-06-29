Antalya'da Çekyat Yangını Korkuttu - Son Dakika
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Antalya'da Çekyat Yangını Korkuttu

Antalya\'da Çekyat Yangını Korkuttu
29.06.2026 16:43
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Antalya'da çekyatı ateşe veren kişi, yangın evleri tehdit edince itfaiye müdahale etti.

ANTALYA'da içindeki hurda demirinin çıkarılması için ateşe verildiği öne sürülen çekyattaki alevler, ot ve çalılıklara sıçradı. Evleri tehdit eden yangın, itfaiyenin müdahalesiyle büyümeden söndürüldü. Çekyatı yaktığı öne sürülen kişinin yakınları ile mahalleli arasında tartışma yaşandı.

Kepez ilçesi Güneş Mahallesi 6042 Sokak'ta saat 13.30 sıralarında yangın çıktı. İddiaya göre G.G., demirini çıkarmak istediği eski çekyatı yol üzerinde ateşe verdi. Rüzgarın da etkisiyle büyüyen alevler, yol kenarındaki kuru ot ve çalılıklara sıçradı. Kısa sürede büyüyen yangın, evlerin hemen bitişiğindeki alana kadar ilerleyince mahalleli büyük korku yaşadı. Çevredekiler alevleri kendi imkanlarıyla söndürmeye çalıştı. Yangının büyümesi engellenemeyince durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

KISA SÜRELİ TARTIŞMAYI POLİS ÖNLEDİ

Ekipler yangını söndürmeye çalışırken, mahalleli ile çekyatı yaktığı iddia edilen G.G.'nin yakınları arasında tartışma çıktı. Polis tarafları sakinleştirerek, olayın büyümesini önledi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 30 dakika süren çalışmasının ardından yangın kontrol altına alınarak tamamen söndürüldü. Yangında çalılıkta zarar oluştu.

'İTFAİYE GEÇ KALSA EVLERİMİZİ BİLE KURTARAMAZDIK'

Mahalleliden Recep Tan, "2 kilogram demir için komşular çekyatı yakıp, ondan sonra da söndüremedi. İtfaiye 5 dakika daha geç kalsaydı, evlerimizi bile kurtaramazdık. İçeride uyuyan çocuklar var" dedi.

Bu sırada G.G.'nin bir yakını ile ev sahibi ve komşular arasında kısa süreli bir tartışma daha çıktı. Polis araya girerek, grubu ayırdı.

Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, 3. Sayfa, İtfaiye, Antalya, Güncel, Çevre, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Çekyat Yangını Korkuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (2)

  • Dilek Yeşilova Dilek Yeşilova:
    Çok tehlikeli bir olay yaşanmış! İtfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi sayesinde büyük bir felaket önlenmiş! 0 0 Yanıtla
  • Timur İpekli Timur İpekli:
    yaa bu ne ya 2 kilo demir için mahalle yangına verilir mi şimdi.. hep böyle kalır lafta kalan sonra da bi sey olmaz 0 0 Yanıtla
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