Antalya'da Çiçek Desenleri Yarışması

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Antalya'da lise öğrencileri, "Çiçek Desenleri Günleri" yarışmasında yeteneklerini sergileyecek.

Muratpaşa Belediyesi tarafından, 2-4 Mayıs'ta Çiçek Desenleri Günleri konulu yarışma düzenlenecek. Liselerden 10'ar kişiden oluşan 25 öğrenci grubu, resim öğretmenlerinin rehberliğinde belediye tesislerinde üretilen çiçeklerle en güzel deseni oluşturmak için yarışacak.

Söz konusu yarışmaya katılmak isteyenler, 1 Aralık'a kadar yarışmada oluşturmayı düşündükleri desenin taslak çizimini de yükleyerek, belediyenin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.