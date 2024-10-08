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Antalya'da Çift Cinayet Davası Başladı

Zeynel B., baldızını ve motokuryeyi öldürdüğü iddiasıyla yargılanmaya başlandı.

08.10.2024 19:20
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Antalya'da, baldızını ve motokuryeyi öldürdüğü iddia edilen sanığın yargılanmasına başlandı.

Antalya 1. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Zeynel B. ile tutuksuz sanık eşi İ.B. Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) üzerinden katılırken, tutuksuz sanık M.Ç.K. ile müşteki yakınları ve taraf avukatları duruşmada hazır bulundu.

Savunma yapan Zeynel B. baldızı Zeynep Ece Aksay'ın olay günü saat 04.30 sıralarında evine gelerek kendisinden uyuşturucu aldığını iddia etti.

Sohbet sırasında baldızının, M.Ç.K'nin kendisine tecavüz ettiğini söylediğini öne süren sanık, bu sırada sinirle baldızına tokat attığını belirtti.

Odasına giderek yattığında baldızı Aksay'ın hayatta olduğunu öne süren sanık, "Sabah kalktığımda salonda yerde yatıyordu, ölmüştü. Neden ambulans çağırmadığımın bir açıklaması yok. Evdeki battaniyeye sarıp, aracın arka koltuğunun önündeki boşluğa yerleştirdim. Kundu bölgesindeki ormanlık alana götürdüm. Yumuşak kumun olduğu bir bölgede üzerine ellerimle toprak attım." dedi.

Duruşmada 3. cinayetten vazgeçtiğini açıkladı

Motokurye Ali Diken ile telefon alışverişi için kafede buluştuklarını anlatan Zeynel B. daha sonra maktulün motosikletiyle Aksu bölgesine gittiklerini ifade etti.

Ali Diken'i Karaçallı Mahallesi'ndeki boş arazide boğarak öldürüp, üzerini toprakla örttüğünü itiraf eden sanık, cinayetlerden eşinin haberinin olmadığını, M.Ç.K'yi de öldürmeyi düşündüğünü ancak vazgeçtiğini dile getirdi.

Tutuklu sanığın eşi İ.B. ise cinayetle alakasının olmadığını savundu.

Tutuksuz sanık M.Ç.K. de cinayetlerle ilgisinin bulunmadığını öne sürerek, Zeynep Ece Aksay'a tecavüz ettiği iddiasının doğru olmadığını ileri sürdü.

"En büyük suçlu benim kızım İ.B'dir"

Baba Mustafa Aksay, küçük kızı Zeynep Ece'nin kaybolmasının ardından büyük kızı İ.B'nin sürekli kendilerine yalan söyleyerek oyaladığını ifade etti.

İ.B'nin "Kardeşimle görüştüm, birisiyle kaçmış. Şu anda hamile ve sağlığı iyi, yakında dönecek" diye kendilerini kandırdığını belirten Aksay, "En büyük suçlu benim kızım İ.B'dir. Kızımın bu işte çok büyük payı var." dedi.

Bu sırada söz alan sanık Zeynel B. eşine o mesajları baldızının sosyal medya hesaplarından kendisinin attığını, eşinin olaydan haberinin olmadığını ileri sürdü.

Maktül Ali Diken'in ablası Neriman Diken ise Zeynel B. ile kardeşi arasında telefon satışından dolayı alacak verecek meselesi olduğunu belirtti.

Mahkeme heyeti, Zeynel B'nin tutuklu, İ.B. ve M.Ç.K'nin tutuksuz yargılanmasının devamına karar vererek duruşmayı erteledi.

Olay

Motokurye Ali Diken'den haber alamayan yakınları, 20 Aralık 2023'te polise kayıp ihbarında bulunmuş, katıldığı bir televizyon programından sonra kaçma girişiminde bulunan Zeynel B. (33) gözaltına almıştı.

Şüpheli, motokuryeyi öldürdüğünü ve cesedi gömdüğünü itiraf etmiş, gösterdiği yerde yapılan kazılarda Ali Diken ile şüphelinin baldızı Zeynep Ece Aksay'ın (26) cesetleri bulunmuştu.

Zeynel B. "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklanmış, eşi İ.B. ve arkadaşı M.Ç.K. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca tutuklu sanık hakkında "kasten öldürme", tutuksuz sanık eşi İ.B hakkında "kasten öldürmeye yardım etme" ve tutuksuz sanık M.Ç.K. hakkında "Suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Çift Cinayet Davası Başladı - Son Dakika

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