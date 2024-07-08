Antalya'da çıkan yangında 6 konteyner kullanılamaz hale geldi

Antalya'nın Aksu ilçesinde çıkan yangında inşaat işçilerinin kullandığı 6 konteyner kullanılamaz hale geldi.
Altıntaş Mahallesi 31102 Sokak'ta inşaat işçilerinin konaklama amacıyla kullandığı konteynerlerde yangın çıktı. Alevlerin kısa sürede yayılması üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında, içinde kimsenin bulunmadığı belirlenen 6 konteyner küle döndü.
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