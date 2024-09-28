Antalya'da Cinayet: Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika
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Antalya'da Cinayet: Tartışma Kanlı Bitti

Antalya\'da Cinayet: Tartışma Kanlı Bitti

Bisikletli Polat Dereli, tartıştığı iki kişiyi bıçaklayarak kaçtı, polis tarafından yakalandı.

28.09.2024 13:42
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ANTALYA'da bisikletiyle gezintiye çıkan Polat Dereli (45), bir mekanda vale olarak çalışan Osman Dere (36) ile tartışıp, bıçakla yaraladıktan 15 dakika sonra aynı sokakta tartıştığı Deniz Akten'i (38) de 20 bıçak darbesiyle öldürdü. Cinayet ekiplerinin olay yeri çalışmasını izlediği sırada fark edilip, yakalanan Dereli, polis sorgusunda susma hakkını kullandı.

Olay, saat 01.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1986 Sokak'ta meydana geldi. Polat Dereli, ilk olarak Çağlayan Mahallesi'nde bulunan bir kafeteryaya giderek hiç tanımadığı ve vale olarak çalışan Osman Dere'yle tartışıp, bıçakla saldırdı. Valenin yaralandığını görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla bölgeye polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Suç aleti bıçakla bisikletine binerek olay yerinden kaçan Dereli, 15 dakika sonra aynı sokakta bulunan Deniz Akten ile tartışma yaşadı. Dereli, Antalya Büyükşehir Belediye Bandosu'nda trampetçi olarak çalışan Akten'i 20 bıçak darbesiyle yaralayarak olay yerinden kaçtı. İhbarla olay yerine gelen ekipler, Deniz Akten'in hayatını kaybettiğini belirledi. Durumun haber verilmesiyle olay yerine Muratpaşa Suç Araştırma, Cinayet Büro Amirliği ve olay yeri inceleme ekipleri çağrıldı.

POLİSİ İZLERKEN YAKALANDI

Ekipler, kısa sürede olay yerine gelirken olay yeri inceleme ekipleri güvenlik şeridiyle kapattıkları sokakta çalışmaya başladı. Suç Araştırma ve Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olayla ilgili bilgi topladığı esnada Polat Dereli'nin olay yerinde olduğunu ve polisin çalışmalarını izlediğini tespit etti. Ekipler, Polat Dereli'yi suç aletiyle beraber yakalayarak gözaltına aldı.

SUSMA HAKKINI KULLANDI

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından Deniz Akten'in cansız bedeni otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Vale olarak çalıştığı iş yerinin önünde bıçaklanan ve hayati tehlikesi bulunmayan Osman Dere ise hastaneye götürüldü. Gözaltına alınan Polat Dereli, polis merkezinde susma hakkını kullandı.

Haber: Adem AKALAN-Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Cinayet: Tartışma Kanlı Bitti - Son Dakika

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