Antalya'da Coğrafi İşaretli Lezzetler - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Antalya'da Coğrafi İşaretli Lezzetler

Antalya\'da Coğrafi İşaretli Lezzetler

Antalya otelleri, coğrafi işaretli ürünlerle Türk mutfağını tanıtarak turizmde çeşitlilik sunuyor.

03.10.2024 12:50
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Antalya'daki bazı otellerde sunulan coğrafi işaretli ürünlerle hem Türk mutfağı tanıtılıyor hem de turistlerin damaklarında unutamadıkları tatlar bırakılıyor.

Bu yıl 9 ayda 14 milyondan fazla yabancı misafirin ağırlandığı Antalya'da, deniz, kum, güneş, tarih ve doğal güzelliklerin yanı sıra gastronomi alanında yapılan çalışmalarla turizm yelpazesi çeşitlendiriliyor.

Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliğinin (AKTOB) üç yıl önce başlattığı çalışma kapsamında, otellerde dünya mutfaklarının yanı sıra özellikle coğrafi işaretli ürünler sunuluyor.

Şefler menülerinde Gaziantep baklavasından Kahramanmaraş tarhanasına, Antalya piyazından Antakya zılk sarmasına, İzmir boyozundan Osmaniye'nin yoğurtlu köbbesine, Adana kebabından Muğla'nın Çaykaması böreğine, Zonguldak'ın beyaz baklavasından Bartın'ın pirinçli mantısına kadar Anadolu'nun coğrafi işaretleri lezzetlerine de yer veriyor.

Mutfaklarda titizlikle hazırlanan lezzetler, yemeğin ismi ve hangi şehrin ürünü olduğu bilgisiyle turistlere sunuluyor.

"Mutfaklarımız ciddi anlamda ilgi görüyor"

AKTOB Başkanı Kaan Kavaloğlu, AA muhabirine, turizmin çeşitlendirilmesinde gastronominin ciddi rol oynadığını söyledi.

Otellerin restoranlarında tüm Anadolu coğrafyasının yemeklerini sunmaya çalıştığını belirten Kavaloğlu, "Coğrafi imza atılmış tüm lezzetleri, turistlere tattırıyoruz ve tanıtıyoruz. Mutfaklarımız ciddi anlamda ilgi görüyor. Turizmin çeşitlendirilmesine gastronomi ve coğrafi işaretli ürünler ciddi katkı veriyor." dedi.

Hollanda'dan ailesiyle Antalya'ya tatile gelen Tessa Kocken ise otelde sunulan yemeklerin kendisini şaşırttığını, bazı lezzetleri çok beğendini söyledi.

Birçok ilin kültürünü de görme imkanı bulduğunu anlatan Kocken, "18 yıldır Türkiye'ye geliyorum. Yemeklerini, kültürünü, misafirperverliklerini seviyorum." diye konuştu.

Almanya'dan gelen Hasan Hüseyin, Türkiye'nin birçok lezzetini tatma imkanı bulduklarını, özellikle sarmayı çok sevdiğini dile getirdi.

"81 şefle 81 tescilli ürünü hazırlıyoruz"

Limak Lara Deluxe Hotel ve Resort Otelin mutfak şefi Halil Gökmenoğlu, turistlere özel menüler çıkardıklarını anlattı.

Coğrafi işaretli bazı ürünlerin menülerinde yer aldığını ifade eden Gökmenoğlu, şunları söyledi:

"Haftada bir defa 81 şefle 81 tescilli ürünü hazırlıyoruz. Ancak her gün menüde 50 civarında ilimizin tescilli yemekleri yer alıyor. Gençlerimiz, birçok Anadolu yemeğini bilmiyor. Misafirlere coğrafi işaretli ürünlerimizi anlatıp, tatmalarını sağlıyoruz. Tarihsel geleneğimize, sunuma önem veriyoruz. 'Sırf bu yemekler için tatile geldim.' diyen misafirlerimiz var. Gastronomi, turizmin önemli ayaklarından biri. Tatile çıkan turist belki 5-6 gün kalıyor, tüm illeri gezme fırsatı bulması zor. Anadolu'nun tescilli lezzetlerini turistin ayağına getiriyoruz."

Bazı turistlerin beğendikleri tescilli lezzetlerin tarifini istediğini anlatan Gökmenoğlu, mutfağın yüzde 60'ının kadın şeflerden oluştuğunu, bu yemekleri hazırlamanın meşakkatli olduğunu kaydetti.

Şeflerden Fatma Kaçmaz da Adana yöresinin lezzetlerini çıkardığını, kebap ve bici bici tatlısının sevildiğini ifade etti.

Rukiye Zorlu ise Ege mezelerini çıkardığını, özellikle humus ve haydarinin çok tercih edildiğini belirtti.

Kaynak: AA

Gastronomi, antalya, Güncel, turist, Turizm, Kültür, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Antalya'da Coğrafi İşaretli Lezzetler - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:18 İran, İsrail’in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti İran, İsrail'in en gelişmiş savaş uçaklarını sakladığı hava üssünü yerle bir etti
14:07 Bahçeli, Erdoğan’ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu Bahçeli, Erdoğan'ı beklerken çektiği tesbihi kameraları fark edince hemen cebine koydu
13:20 Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu’nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı Karabulut ailesinin avukatı: Cem Garipoğlu'nun mezarında kefen ve bez yoktu, kemikler ve kafatası dağınıktı
12:51 Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025’in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek: Enflasyonda 2025'in ikinci yarısında tek haneye ulaşacağız
12:30 Türkiye sınırına dayanırlar mı Milli Savunma Bakanlığı’ndan İsrail’e gözdağı Türkiye sınırına dayanırlar mı? Milli Savunma Bakanlığı'ndan İsrail'e gözdağı
21:17 Galatasaray’ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Fenerbahçe formalı paylaşım yaptı
20:56 Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu Serenay Sarıkaya, evinin kapılarını ilk kez açtı, ayna detayları çok konuşuldu
20:16 ABD, İran’a yeni yaptırımlara hazırlanıyor ABD, İran'a yeni yaptırımlara hazırlanıyor
20:09 Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi Gelinin iç çamaşırını çıkaran damadın düğündeki rezillikleri bitmek bilmedi
19:49 Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi Fenerbahçe Opet-Beşiktaş maçı yaşanan olaylar nedeniyle ertelendi
19:27 Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı Hizbullah, sızmaya çalışan İsrail askerlerinin bozguna uğradığı görüntüleri yayınladı
19:27 Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik Dilan Polat, yeni şarkı çıkardı: Biz yeni gelmedik, geri geldik
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 3.10.2024 14:50:10. #1.13#
SON DAKİKA: Antalya'da Coğrafi İşaretli Lezzetler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement