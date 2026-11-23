(ANKARA) - Antalya'da düzenlenen Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Konferansı'nın (COP31), fosil yakıtlar ve iklim finansmanı konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ana siyasi sonuç belgesi kabul edilmeden sona ermesi dünya basınında geniş yer buldu. Reuters, Associated Press (AP), BBC, The Guardian ve Le Monde, konferansın sonuçlarını ele aldıkları haberlerinde ülkeler arasında uzlaşma sağlanamamasına dikkati çekti. Uluslararası basında, Avrupa Birliği (AB), İngiltere ve bazı gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıtlardan uzaklaşmaya ilişkin açık ifadeler içermeyen Antalya Paktı'nı reddetmesinin yanı sıra COP31 Başkanı Murat Kurum'un kapanış oturumunda BM İklim Değişikliği İcra Sekreteri Simon Stiell ve Gana heyetiyle yaşadığı gerginlik de yer buldu.

Antalya'da 9 Kasım'da başlayan ve 20 Kasım'da tamamlanması planlanan COP31, müzakerelerin iki gün uzamasının ardından 22 Kasım'da sona erdi. Türkiye ve Avustralya'nın ortak başkanlığında yürütülen görüşmelerde, konferansın ana siyasi sonuç belgesi olarak hazırlanan Antalya Paktı üzerinde uzlaşma sağlanamadı. Buna karşın adil geçiş ve bazı diğer müzakere başlıklarında kararlar alındı. COP31'in fosil yakıtlar ve iklim finansmanı konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle ana siyasi sonuç belgesi kabul edilmeden sona ermesi uluslararası basında geniş yer buldu.

REUTERS: "COP31 İKLİM GÖRÜŞMELERİ ÇÖKTÜ"

Reuters, gelişmeyi "AB ve diğer ülkelerin anlaşmayı reddetmesiyle COP31 iklim görüşmeleri çöktü" başlığıyla duyurdu. Haberde, AB ve bazı ülkelerin Türkiye ile Avustralya tarafından sunulan son anlaşma taslağını küresel ısınmayla mücadelede yetersiz bulduğu aktarıldı. Reuters, iki haftayı aşkın süren ve planlanan bitiş tarihini iki gün aşan COP31'in, kayıtlardaki en uzun iklim konferansı olduğunu belirtti.

Haberde, müzakerelerin sonuçsuz kalmasında fosil yakıtlara ilişkin ifadeler ve gelişmekte olan ülkelere sağlanacak iklim finansmanı konusundaki anlaşmazlıkların belirleyici olduğu vurgulandı. Reuters ayrıca, konferansta siyasi uzlaşma sağlanamamasının önceki Birleşmiş Milletler iklim konferanslarında kabul edilen yükümlülükleri ortadan kaldırmadığına dikkati çekti.

AP: "ANA ANLAŞMA SAĞLANAMADI, BAZI KONULARDA İLERLEME KAYDEDİLDİ"

Associated Press (AP), COP31'in fosil yakıtlara ilişkin anlaşmazlıklar nedeniyle genel bir siyasi anlaşmaya varılamadan sona erdiğini bildirdi. AP'nin haberinde, ülkelerin ana sonuç belgesi üzerinde anlaşamamasına rağmen bazı daha dar kapsamlı müzakere başlıklarında ilerleme sağlandığı belirtildi.

Haberde, 2023 yılında Dubai'de düzenlenen COP28'de fosil yakıtlardan uzaklaşma yönünde kabul edilen kararın, Antalya'daki yeni taslakta açık biçimde tekrarlanmamasının önemli bir anlaşmazlık yarattığı aktarıldı. AP ayrıca, karbon yakalama ve depolama teknolojilerine ilişkin ifadelerin bazı ülkeler ve çevre örgütleri tarafından eleştirildiğini belirtti.

THE GUARDIAN: "TEMEL ANLAŞMANIN REDDEDİLMESİYLE GÖRÜŞMELER DAĞILDI"

The Guardian gazetesi, "Temel anlaşmanın reddedilmesiyle COP31 iklim görüşmeleri dağıldı" başlığını kullandı. Haberde, AB, İngiltere ve bazı gelişmekte olan ülkelerin fosil yakıtlara yer vermeyen sonuç belgesine itiraz ettiği belirtildi.

Gazete, 130'dan fazla ülkenin fosil yakıtlardan uzaklaşmaya yönelik taahhütlerin güçlendirilmesini istediğini ancak bu yöndeki talebin son taslakta karşılık bulmadığını aktardı. The Guardian ayrıca, karbon yakalama ve depolama teknolojilerine yönelik düzenlemelerin fosil yakıt kullanımının devamını teşvik edebileceği yönündeki eleştirilere yer verdi.

AP VE THE GUARDIAN, KURUM İLE STIELL ARASINDAKİ GERGİNLİĞİ HABERLEŞTİRDİ

Uluslararası basında, COP31'in kapanış oturumunda Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı ve COP31 Başkanı Murat Kurum ile BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi (UNFCCC) İcra Sekreteri Simon Stiell arasında yaşanan gerginlik de yer buldu. AP, Kurum'un kapanış oturumunda toplantının işleyişine ilişkin kendisine bilgi vermeye çalışan Stiell'e, mikrofon açıkken yerine oturmasını söylediğini aktardı.

AP ayrıca, konferansın ana siyasi sonuç belgesinin kabul edilemediğinin açıklandığı sırada Kurum'un salonda bulunmadığını, kararın Azerbaycanlı Elçin Allahverdiyev tarafından duyurulduğunu aktardı.

The Guardian ise COP31'in kapanışına ilişkin canlı haber akışında yaşananları "oldukça tuhaf bir an" olarak nitelendirdi. Gazete, Stiell'in Kurum'un arkasında bulunduğu sırada Kurum'un kendisine, "Simon, lütfen yerine oturur musun?" dediğini bildirdi.

GANA HEYETİYLE YAŞANAN TARTIŞMA DA DIŞ BASINDA YER BULDU

COP31'in kapanış oturumunda Gana heyetiyle yaşanan tartışma da dikkati çekti. The Guardian, Gana heyetinin, usule ilişkin söz talebinde bulunan bir delegasyonun dinlenmesi gerektiği yönünde itirazda bulunduğunu aktardı. The Guardian da Kurum'un toplantıya yeniden başkanlık etmeye başladığında Gana heyetinden özür dilediğini aktardı.

Gana basınından Citi Newsroom ise COP31 Başkanı Murat Kurum'un, Afrika Müzakereciler Grubu adına konuşan Gana Çevre, Bilim ve Teknoloji Bakanı Zanetor Agyeman-Rawlings'in sözünü kesmesinin ardından özür dilediğini bildirdi.

BBC: "FOSİL YAKITLAR VE PARA KONUSUNDAKİ ANLAŞMAZLIKLAR"

BBC de COP31'in fosil yakıtlar ve iklim finansmanı konusunda ortaya çıkan derin görüş ayrılıkları nedeniyle önemli bir yeni anlaşmaya varılamadan sona erdiğini bildirdi. Haberde, AB ve Pasifik'teki ada devletlerinin, fosil yakıtlara doğrudan atıfta bulunmayan sonuç taslağını kabul etmediği aktarıldı. BBC ayrıca, Rusya'nın kömür, petrol ve doğal gazdan hızlı uzaklaşmanın enerji fiyatlarını artırabileceği ve enerji yoksulluğuna yol açabileceği yönündeki görüşüne yer verdi.

LE MONDE VE DEUTSCHE WELLE: FOSİL YAKITLAR VE İKLİM FİNANSMANINDA AYRIŞMA

Fransız Le Monde gazetesi, COP31'in fosil yakıtlardan uzaklaşma ve iklim değişikliğinin etkilerine uyum için finansman sağlanması konularındaki görüş ayrılıkları nedeniyle nihai siyasi kararı kabul edemeden sona erdiğini bildirdi.

Alman Deutsche Welle (DW) ise müzakerelerin, özellikle fosil yakıtların geleceği ve iklim değişikliğinden etkilenen ülkelere sağlanacak mali destek konularındaki anlaşmazlıklar nedeniyle sonuçsuz kaldığını aktardı. DW, karbon yakalama ve depolama teknolojilerinin taslak metinde yer almasının da tartışmalara neden olduğunu belirtti.

BM GENEL SEKRETERİ GUTERRES'TEN HAYAL KIRIKLIĞI AÇIKLAMASI

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, COP31'in genel bir sonuç üzerinde uzlaşma sağlanamadan tamamlanmasından derin hayal kırıklığı duyduğunu açıkladı. Guterres, küresel sıcaklıkların rekor kırmaya devam ettiğine, aşırı iklim olaylarının şiddetlendiğine ve sera gazı emisyonlarının yüksek seviyelerde kaldığına dikkati çekti.

BM İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri Simon Stiell de konferansın iki başkanlık kararına ilişkin uzlaşma sağlayamadığını belirterek, buna rağmen adil geçiş konusunda önemli kararlar alındığını bildirdi.

KURUM: "BU BELGE ÜZERİNDE UZLAŞI OLMADIĞINI KABUL EDİYORUZ"

COP31 Başkanı ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, kapanış oturumunda son taslak üzerinde uzlaşma sağlanamadığını açıkladı. Kurum, müzakerelerde ellerinden gelen çabayı gösterdiklerini belirterek, hiçbir ülkeye metni kabul etmesi yönünde dayatmada bulunmadıklarını ifade etti. Kurum, salonda taslağa karşı çıkan taraflar bulunduğunu kabul ederek, uzlaşma sağlanamadığı için ilgili kararların kabul edilmediğini bildirdi.

COP31, ana siyasi sonuç belgesi üzerinde anlaşma sağlanamadan tamamlanırken, müzakerelerde çözülemeyen konuların 2027 yılında Etiyopya'da düzenlenecek COP32'de yeniden ele alınması bekleniyor.