Antalya'da COP31 İklim Zirvesi başladı, ilk gün kapılarda yoğunluk oluştu - Son Dakika
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Antalya'da COP31 İklim Zirvesi başladı, ilk gün kapılarda yoğunluk oluştu

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Antalya\'da COP31 İklim Zirvesi başladı, ilk gün kapılarda yoğunluk oluştu
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Antalya'da düzenlenen COP31 İklim Zirvesi ilk gününde kapılarını açtı; girişlerde yoğunluk oluştu, ziyaretçiler ülke pavilyonlarını gezdi. Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere Türk kahvesi ve Türk lokumu ikram edildi.

Dünyanın iklim gündemi Antalya'da; COP31 başladı (6)

TÜRK KAHVESİ VE TÜRK LOKUMU İKRAM EDİLDİ

Bugün kapılarını açan COP31 İklim Zirvesi'nin ilk gününde kapılarda yoğunluk oluştu. Girişe koyulan 'COP31' yazısının önünde ziyaretçiler hatıra fotoğrafı çektirdi. Barış Yolu'ndan alana giriş yapan ziyaretçiler önce atıklardan yapılan at, boğa gibi heykellerin arasından yürüdü. Ziyaretçiler ülkelere ait pavilyonları gezdi. Ülkelerin iklimsel sorunlara dikkati çektiği yerlerde ziyaretçilere bilgilendirmeler yapıldı. Bazı görevli ve ziyaretçiler, ülkelerine özgü kıyafet ve aksesuarla katılım sağladı. Türkiye pavilyonunda ziyaretçilere Türk kahvesi ve Türk lokumu ikram edildi.

AKTİVİSTLER ALANDA

İklim değişikliği konusunda farkındalık yaratmak için Noel Baba kostümü giyen Kanadalı çevre aktivisti Philip McMaster, COP31'e de dikkat çekici kostümüyle katıldı.

Daha önce atık plastik şişe ve kapaklarından COP31 logosu hazırlayan geri dönüşüm sanatçısı Güzel Amirova, plastik atıklardan hazırladığı elbise ve kıyafetiyle COP 31 alanında yer aldı.

DHA EKİBİ, DEV ZİRVEYİ TAKİP EDİYOR

Demirören Haber Ajansı ekibi, COP31 İklim Zirvesi'ni, geniş muhabir kadrosuyla izliyor. 102 liderin katılacağı zirvedeki toplantılar, sahadaki muhabirler, kameramanlar ve canlı yayın altyapısıyla yakından takip edilirken, editöryal kadro ise haber, fotoğraf ve görüntülerin anında ajansın İstanbul'daki merkezine ulaştırılmasında etkin rol oynuyor. Toplantıların yapıldığı Expo alanında muhabirler Mehmet Çınar, İrem Başdaş ve Aysu Dursun, foto muhabirleri Tolga Yıldırım ve Semih Ersözler, kameramanlar Mehmet Kılıçaslan ve Burak Yalman görev yapıyor. Editörler Hasan Alaybeyoğlu (Haber), Göktan Canaz (Görüntü) ve Yunus Emre Akoğlu (Fotoğraf) ise sahadan gelen içeriklerin hızla merkeze ulaştırılmasını sağlıyor. Bölge Temsilcisi Salih Uçar'ın koordinasyonundaki editör, muhabir, kameraman ve teknik ekipler, dünya liderlerinin şehre gelişinden zirve anındaki diplomatik gelişmelere ve kritik kararlara kadar tüm süreci 11 gün boyunca dünyaya aktaracak.

Kaynak: DHA
TürkiyeAntalyaGüncelCOP31DünyaSon Dakika

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