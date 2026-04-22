Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda

Antalya\'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda
22.04.2026 11:54
Kent sakinleri dışında her yıl milyonlarca turistin tatil için ziyaret ettiği Antalya'da, denizlerde güvenliği sağlamak için 3 karakol botu görev yapıyor - Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Çağlar Gürsoy: - "Botlarımız 7 gün 24 saat esasına göre denizlerimizde devriye halinde. Teknelerde denetimler gerçekleştiriyoruz, kaçakçılık ve yasal faaliyetlerle mücadele, liman ve kıyı saha bölgelerinin güvenliği, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz"

Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Deniz Limanı Şube Müdürlüğü ekipleri, her yıl milyonlarca turistin tatil için ziyaret ettiği kentte denizlerde güvenliği sağlamak için 3 karakol botu ile gece gündüz çalışmalarını sürdürüyor.

Deniz, kum, güneş, tarih ve doğal zenginlikleri bir arada barındıran, önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Antalya'da, deniz polisleri kent sakinleri dışında yerli ve yabancı turistlerin tatillerini huzur ve güven içinde geçirmeleri için görev yapıyor.

Deniz polisleri, yaklaşık 640 kilometre uzunluğundaki sahil şeridinde boğulma, suda kaybolma, kaçakçılık, kaçak avlanma, tekne denetimleri ve suçların aydınlatılması için şehitlerin adının da yaşatıldığı Şehit Emniyet Müdür Uğur Gökcan, Şehit Emniyet Müdür Altuğ Verdi ve Şehit Emniyet Müdür Ali Er'in adını taşıyan karakol botlarıyla çalışmalarını titizlikle sürdürüyor.

Ekipler, ihbar üzerine teknolojik donanıma sahip hız ve manevra kabiliyeti yüksek botlarla kısa sürede olaylara müdahale ediyor.

Deniz Limanı Şube Müdürlüğünde görevli Başkomiser Çağlar Gürsoy, AA muhabirine, temel amaçlarının denizlerde güvenliği sağlamak, vatandaşın can ve malını korumak, kentte yaşayanların dışında yerli ve yabancı turistlerin denize güvenli girebilmesini sağlamak olduğunu söyledi.

Sahil şeridi boyunca 3 karakol botuyla hizmet verdiklerini belirten Gürsoy, "Botlarımız 7 gün 24 saat esasına göre denizlerimizde devriye halinde. Teknelerde denetimler gerçekleştiriyoruz, kaçakçılık ve yasa dışı faaliyetlerle mücadele, liman ve kıyı saha bölgelerinin güvenliği, arama ve kurtarma faaliyetlerine katılıyoruz." dedi.

Dil bilen personelle yabancı turistlerle iletişim kuruluyor

Karakol botlarının en önemli özelliğinin hızlı ve manevra kabiliyetlerinin yüksek olması olduğunu vurgulayan Gürsoy, şunları kaydetti:

"Teknolojik özelliklerle donatılmış botlarımızla olaylara hızla ulaşıp müdahale etmekteyiz. Botlarımızda bulunan gece görüşlü kameralarla gece meydana gelen olaylara rahatlıkla müdahale etme imkanı buluyoruz. Karakol botlarımızda anlık tekne denetimleri gerçekleştirdiğimiz zaman yasal ve idari işlem uygulayacağımız zaman botlarda bulunan yazıcılar ve bilgisayarlar sayesinde anlık işlem yapabiliyoruz. Antalya bilindiği üzere turizm kenti, yaz sezonunda yerli ve yabancı milyonlarca turist ağırlamaktayız. Yabancı turistlerin yaşayacağı herhangi bir olumsuz vakada dil bilen personelimizin desteğiyle olaya müdahale ediyoruz. Özellikle ekiplerimiz İngilizce ve Rusçaya hakim, olası bir vakada yabancı turistlerle de rahatlıkla iletişim kurabiliyoruz."

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Antalya'da deniz polisleri karakol botlarıyla mavi sularda her daim teyakkuzda - Son Dakika

