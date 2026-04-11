Antalya'da 'Mavi Akdeniz' Sloganıyla Kıyı Temizliği Etkinliği Düzenlendi

Büyükşehir Belediyesi, 'Antalya İli Deniz Çöpleri Eylem Planı' doğrultusunda, deniz ve kıyı çöplerine yönelik farkındalığı artırmak amacıyla 'Mavi Akdeniz' sloganıyla kıyı temizliği etkinliği düzenledi. Etkinliğin ilk etabı, Konyaaltı Varyant EKDAĞ 1 No'lu Plajı önünde gerçekleşti ve gönüllü dalgıçlar ile vatandaşlar katıldı. Bu yıl deniz dibinden daha az atık çıkması, farkındalık çalışmalarının amacına ulaştığını gösterdi.

Etkinlikte, 40 dalgıç yaklaşık bir saatlik dalış yaparak deniz dibi temizliği gerçekleştirdi ve bisiklet kilidi, metal ve plastik parçalar, cam şişeler, olta malzemeleri, terlikler ve panelvanlar gibi atıklar çıkarıldı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Danışmanı Lokman Atasoy, denizlerin ekolojik önemine dikkat çekerek, kirletmemek ve temiz tutmak konusunda hassasiyet gösterilmesi gerektiğini vurguladı. Konyaaltı Belediyesi Başkan Yardımcısı Müge Gezginci Ünsal ise sürdürülebilir bir gelecek için farkındalığı artırmayı hedeflediklerini belirtti.

Antalya Konyaaltı Su Sporları Kulübü'nden Aylin Tuğ, bu yıl deniz dibinden çok fazla atık çıkmamasının sevindirici olduğunu ifade etti. Kıyı ve deniz temizliği etkinlikleri, 17 Mayıs'a kadar Kaleiçi Yat Limanı, Antalya Balıkçı Barınağı ve Konyaaltı Belediyesi önünde devam edecek.