Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu - Son Dakika
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Antalya'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya\'da Denizde Erkek Cesedi Bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde yapılan arama çalışmalarında 54 yaşındaki Engin Acar'ın cesedi denizden çıkarıldı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

29.12.2024 22:17  Güncelleme: 22:22
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ANTALYA'da denizde erkek cesedi bulundu. Yapılan incelemede ölen kişinin Engin Acar (54) olduğu belirlendi.

Olay, saat 17.30 sıralarında Muratpaşa ilçesine bağlı Gençlik Mahallesi'nde meydana geldi. Sahil Güvenlik ekipleri, falezlerden aracı ile birlikte düşen sürücü Engin Ş.'yi arama çalışmaları esnasında kıyıya 80 metre açıklıkta bir kişinin cansız bedenine rastladı. Deniz polisi tarafından yat limanına çıkarılan ceset üzerinde olay yeri inceleme ekipleri yaptığı çalışmalarda, yaşamını yitiren kişinin Engin Acar olduğunu tespit etti. Acar'ın cansız bedeni, otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Haber - Kamera: Tunahan KIR/ANTALYA,

Kaynak: DHA

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