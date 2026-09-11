Antalya\'da denizdeki renk değişiminin içme suyu hattı arızasından kaynaklandığı açıklandı

(ANTALYA) - Antalya Büyükşehir Belediyesi ASAT Genel Müdürlüğü, falezlere yakın noktada denizin bir bölümünde görülen sarımsı ve bulanık renk değişiminin atıksu veya kanalizasyon kaynaklı olmadığını, ana içme suyu hattındaki arıza nedeniyle açığa çıkan temiz suyun toprak ve yüzey malzemelerini denize taşımasından kaynaklandığını bildirdi.

ASAT Genel Müdürlüğü tarafından, falezlere yakın bir noktada denizin belirli bir bölümünde görülen sarımsı ve bulanık renk değişimine ilişkin haberler üzerine yazılı açıklama yapıldı. Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Deniz yüzeyinde görülen renk değişimine ilişkin görüntüler üzerine, bölgede ASAT Genel Müdürlüğü ekiplerince gerekli inceleme ve kontroller gerçekleştirilmiştir. Yapılan incelemeler sonucunda, söz konusu görüntünün atıksu veya kanalizasyon kaynaklı olmadığı, içme suyu hattın arızalanması sonucu açığa çıkan temiz su olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede yürütülen çalışmalar sırasında 450 milimetre çapındaki ana içme suyu hattında meydana gelen arıza nedeniyle hattan açığa çıkan suyun, çalışma alanı ve yol yüzeyindeki toprak ile ince yüzey malzemelerini sürükleyerek yağmur suyu kanalları aracılığıyla denize ulaştığı belirlenmiştir. Bu durumun deniz yüzeyinde geçici bulanıklık ve renk değişimine neden olduğu tespit edilmiştir.

Bölgede bulunan atıksu terfi sistemlerinin normal şekilde çalıştığı, yapılan kontrollerde atıksu kaynaklı herhangi bir deşarjın bulunmadığı belirlenmiştir.

Ana içme suyu hattında meydana gelen arızaya ekiplerimizce müdahale edilmiş olup, onarım çalışmaları ile bölgedeki kontrol ve takipler titizlikle sürdürülmektedir."