Antalya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı
Antalya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı

Antalya\'da Deprem Tatbikatı Yapıldı
15.08.2025 14:55
Antalya'da AFAD koordinesinde 316 personelin katılımıyla deprem tatbikatı gerçekleştirildi.

Antalya'da AFAD koordinesinde, 316 personelin katılımıyla deprem tatbikatı yapıldı.

AFAD İl Müdürlüğünce koordine edilen tatbikatta senaryo gereği, Döşemealtı ilçesi Bıyıklı Mahallesi'nde 5,8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

İki katlı bir binanın yıkıldığı ve içinde 4 kişinin bulunduğu ihbarı üzerine arama kurtarma ekipleri bölgeye yönlendirildi. Ardından, başka binaların yıkıldığı, bir Ekşili Göleti'nde 2 kişinin içinde olduğu balıkçı teknesinin alabora olduğu, bir karavanın ise uçurumdan devrildiği ihbarları alındı.

Bunun üzerine, AFAD, JAK, Sahil Güvenlik, UMKE, Türk Kızılay, 112 Acil Yardım, itfaiye, sivil toplum kuruluşları başta olmak üzere farklı kurumlardan 204'ü arama kurtarma 316 personel, 82 araç, 2 arama kurtarma köpeği ve 1 helikopterle ihbar bölgelerine ulaşıldı.

Tatbikat kapsamında Nebiler Mahallesi UMKE İstasyonunda AFAD Koordinasyon Merkezi kuruldu. Bölgede ayrıca tam teşekküllü sahra hastanesi açılarak, afetzedelerin tedavisi canlandırıldı.

Antalya Valisi Hulusi Şahin, tatbikat alanına gelerek enkaz bölgelerindeki çalışmaları inceledi. İlk incelemelerinin ardından basın mensuplarına bilgi veren Şahin, daha sonra senaryo kapsamında kurulan AFAD Koordinasyon Merkezine geçti. Burada tatbikat sunumuna katılan Şahin, ardından istasyon alanında kurulan sahra hastanesinde tedavi gören afetzedeleri ziyaret etti.

"Her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor"

Ziyaret sonrası basın açıklaması yapan Vali Şahin, çalışmanın görsellikten ziyade fonksiyonelliğe odaklandığını belirtti.

Tatbikatın önemini anlatan Şahin, şunları kaydetti:

"Hedefimiz kapasitemizi görmek, afet anında koordinasyonu ve reaksiyon hızımızı ölçmekti. Altyapıdan ulaşım ve haberleşmeye kadar tüm imkanlarımızı ve kabiliyetlerimizi test ettik. Türkiye Afet Müdahale Planı ile İl Risk Azaltma Planı'nın ekiplerimiz tarafından benimsendiğini gördük. Tüm 23 afet grubunun sorumlularına, belediyelerden STK'lara, kamu kuruluşlarından üniversitelere kadar katkı sağlayan herkese teşekkür ediyorum."

Tatbikatın başarıyla tamamlandığını ifade eden Şahin, "Afetsiz günler diliyoruz ancak her ihtimale karşı hazırlıklı olmamız gerekiyor. Antalya olarak bu hazırlığı yerine getirmiş olduk." dedi.

Kaynak: AA

Antalya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı - Son Dakika

Antalya'da Deprem Tatbikatı Yapıldı
