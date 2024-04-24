Antalya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu - Son Dakika
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Antalya'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Antalya\'da dere yatağında erkek cesedi bulundu

Antalya'nın Aksu ilçesinde, Kemerağzı Mahallesi'ndeki dere yatağında, İsmail Mutlu'ya ait olduğu tespit edilen erkek cesedi bulundu. İnşaat işçisi olan Mutlu'nun arkadaşları 2 gün önce kayıp ihbarında bulunmuştu. Ceset, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

24.04.2024 21:58
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Antalya'nın Aksu ilçesinde, dere yatağında erkek cesedi bulundu.

Kemerağzı Mahallesi'ndeki dere yatağında, sazlık bölgede hareketsiz bir kişi olduğunu görenlerin durumu bildirmesi üzerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekipleri, yaptıkları kontrolde hareketsiz duran erkeğin öldüğünü belirledi.

Yapılan incelemede cesedin İsmail Mutlu'ya (25) ait olduğu tespit edildi.

İnşaat işçisi olduğu ve dereye yakın bir şantiyede kaldığı öğrenilen Mutlu hakkında, arkadaşlarının 2 gün önce kayıp ihbarında bulunduğu belirtildi.

Mutlu'nun cesedi, polis ekiplerinin incelemesinin ardından adli tıp morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

İsmail Mutlu, Adli Tıp, Antalya, Olaylar, Güvenlik, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

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