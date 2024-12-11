Antalya'nın Serik ilçesinde dilencilere yönelik denetim yapıldı.
Zabıta Müdürlüğü ekipleri, kentin çeşitli noktalarında vatandaşlardan para talep eden dilencilere yönelik denetimlerde bulundu. Bir dilencinin üzerinden 4 bin 340 lira çıktı.
Kabahatler Kanunu'na göre işlem yapılan dilencilerin üzerlerinden çıkan paralara da el konuldu.
Son Dakika › Güncel › Antalya'da Dilencilere Denetim - Son Dakika
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