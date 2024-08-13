Antalya'da dolandırıcılık operasyonlarında 2 şüpheli tutuklandı

Güncel

Antalya'da dolandırıcılık operasyonlarında gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, kendilerini telefonda polis olarak tanıtan kişilerin, iki ayrı olayda N.Ö. ve R.M'yi dolandırdığı ihbarı üzerine harekete geçti.

Belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda, şüpheliler İ.D. ve M.R. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar tutuklandı.