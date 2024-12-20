Antalya'da 'Erişebilirlik Sertifikası' Sahibi Merkez Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika
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Antalya'da 'Erişebilirlik Sertifikası' Sahibi Merkez Sayısı 26'ya Yükseldi

Antalya\'da \'Erişebilirlik Sertifikası\' Sahibi Merkez Sayısı 26\'ya Yükseldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek'in 'Engelsiz bir Antalya' hedefi doğrultusunda başlattığı dönüşüm çalışmaları sonucu, 5 yeni merkez 'Erişebilirlik Sertifikası' alarak toplamda bu sayı 26'ya ulaştı. Engelli ve yaşlı bireylerin rahat ulaşımını sağlamak için sürdürülen çalışmalar hakkında detaylar paylaşıldı.

20.12.2024 15:11  Güncelleme: 15:35
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhitin Böcek'in 'Engelsiz bir Antalya' hedefiyle belediye binalarında başlattığı dönüşüm sonrası 5 merkez daha 'Erişebilirlik Sertifikası' almaya hak kazandı. Bununla birlikte Büyükşehir Belediyesi'nin toplamda erişebilirliğe uygunluk sertifikası 26'ya yükseldi.

Antalya'da engelli ve yaşlı bireylerin kurumlara rahat, bağımsız ve güvenli ulaşabilmesi amacıyla Aile ve Sosyal Hizmetler Antalya İl Müdürlüğü tarafından yapılan denetimler sonrasında 'Erişebilirlik Belgesesi' almaya hak kazanan kurumlar için bir tören düzenlendi. 'Erişebilirlik Belgesi Takdim Törenine' Antalya Valisi Hulusi Şahin, Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Çelik, Kepez Belediye Başkanı Mesut Kocagöz, Konyaaltı Belediye Başkanı Cem Kotan ve belge alan kurum temsilcileri katıldı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek, 'Engelsiz bir Antalya' hedefiyle Büyükşehir Belediyesi'nin birçok binasında dönüşüm seferberliği başlatmıştı. Yapılan denetimler sonrasında ise Büyükşehir Belediyesi'nin Yavuz Özcan Parkı içerisinde yer alan Engelli Hizmet Merkezi, Demirgül, Falez ve Pınarbaşı Mahallelerinde bulunan Mola Evleri ile Konyaaltı Engelsiz Halk Plajı 'Erişebilirlik Belgesi' almaya hak kazandı. Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Erkan Çelik, Erişebilirlik Belgesi'ni Antalya Valisi Hulusi Şahin'in elinden aldı.

"Plaj uygulaması örnek bir çalışma olmuş"

Antalya Valisi Hulusi Şahin, Büyükşehir Belediyesi'nin Konyaaltı Engelsiz Halk Plajını çok beğendiğini belirterek, "Plaj uygulaması örnek bir çalışma olmuş. Antalya'da hem belediyelerin hem de özel işletmelerin çok sayıda plajı var. Antalya hem yurt içi hem de yurt dışından milyonlarca misafir ağırlıyor. Engelli bireylerimizin denize ulaşımını kolaylaştırmak adına yapımı uygun olan yerlerin bu dönüşümü yapması gerekir" dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, daha önce 21 olan Erişebilirlik Sertifikası sayısını yeni 5 belge ile birlikte 26'ya yükseltti. Büyükşehir Belediyesi, tüm binalarında engelli bireylerin rahat, bağımsız ve güvenli ulaşabilmesi amacıyla çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da 'Erişebilirlik Sertifikası' Sahibi Merkez Sayısı 26'ya Yükseldi - Son Dakika

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