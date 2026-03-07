Antalya'da Esnaf Kooperatifi Soruşturması - Son Dakika
Antalya'da Esnaf Kooperatifi Soruşturması

07.03.2026 12:03
74 şüpheliden 12'si tutuklandı. 42 milyon TL kamu zararı oluştu, usulsüz kredilere el konuldu.

ANTALYA Cumhuriyet Başsavcılığı'nca S.S. Muratpaşa Esnaf ve Sanatkarlar Kredi ve Kefalet Kooperatifi ile Antalya Semt Pazarcılar Odası'nda yapıldığı iddia edilen usulsüzlüklere ilişkin soruşturma kapsamında gözaltına alınan 74 şüpheliden 12'si tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 'rüşvet, nitelikli dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik ve görevi kötüye kullanma' suçlarından yürütülen soruşturmada, kooperatif ve oda üzerinden çeşitli usulsüzlükler yapıldığı tespit edildi. Soruşturma dosyasındaki iddialara göre; kredi kullanımına uygun olmayan kişilerin, Korkuteli ilçesinde geriye dönük vergi kaydı açtırılarak pazarcılar odasına üye yapıldıkları, bu yolla kooperatiften devlet destekli esnaf kredisi kullandırıldığı belirlendi. Ayrıca kredi kullanacak kişilere ipotek gösterebilmeleri için usulsüz araç devir işlemleri yapıldığı, bu yöntemle yüksek tutarlı kredilerin çekilmesinin sağlandığı öne sürüldü. Kullandırılan krediler karşılığında şüphelilerden yüzde 10 oranında komisyon alındığı iddialar arasında yer aldı.

YAT VE ARAÇ ALINMIŞ

Kredi borcunu ödemeyen kişilerin ipotek gösterdiği taşınmazların üçüncü kişilere satışının sağlandığı, düşük tutarlı kredilerin kapatılmasının ardından bu taşınmazların yüksek bedellerle yeniden satıldığı tespit edildi. Pazarcılar Odası üzerinden yapılan usulsüz işlemlerle oda bütçesinden para çıkışı yapıldığı, bu paralar karşılığında şüphelilere yat, araç ve taşınmaz alındığı iddia edildi.

AĞABEY- KARDEŞ GÖZALTINDA

Yapılan tespitler doğrultusunda 3 Mart sabahı belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda haklarında gözaltı kararı verilen 84 şüpheliden 74'ü gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında esnaf kredi kooperatifi başkanı Turgut Bucak ile kardeşi eski pazarcılar odası başkanı Metin Bucak'ın da bulunduğu öğrenildi. 36 kişinin ise şüpheli sıfatıyla ifadelerinin alınmasının planlandığı bildirildi.

MAL VARLIKLARINA EL KONULDU

Diğer yandan toplamda 42 milyon 709 bin 140 TL kamu zararı oluştuğu belirlendi. Suçtan kaynaklı elde edildiği değerlendirilen 75 milyon TL değerindeki tapulara ve mal varlığına el konulduğu kaydedildi.

73 ŞÜPHELİ ADLİYEDE

Gözaltına alınan 74 şüpheliden 1'i polis merkezindeki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı. 73 şüpheli adliyeye sevk edildi. Gece geç saatlere kadar süren işlemlerinin ardından şüphelilerden Turgut Bucak, Metin Bucak, Abdurrahman Çelik, Hanım Yıldız Kütük, Aydın Aktaş, Mehmet Ali Kurt, Süleyman Önal, Hasan Yıldırım, Veysel Ekinci, Hüseyin Bucak, Sabahattin Pesen, Hasibe Çörekçi tutuklanırken, diğerleri adli kontrolle serbest bırakıldı.

Kaynak: DHA

Antalya, Ekonomi, Güncel, Kamu, Son Dakika

