8. Etnospor Forumu Antalya'da Tamamlandı: 'Ethnosports 2027' Vizyonu ve Barış Mesajları Öne Çıktı

Dünya Etno spor Birliği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Etnospor Forumu, Antalya'da başarıyla tamamlandı. Forumda, geleneksel sporların geleceğini şekillendiren 'Ethnosports 2027' vizyonu ve dünyaya verilen güçlü barış mesajları dikkat çekti. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kapanışta yaptığı konuşmada, geleneksel sporların başarılarını daha gür bir sesle duyurma ve barışı ortak dil yapma çağrısında bulundu.

Antalya'da düzenlenen forum, geleneksel sporların uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek amacıyla dünya çapından spor camiasını, devlet temsilcilerini ve kültürel miras elçilerini bir araya getirdi. Etkinlik, 'Ethnosports 2027' çerçevesinde sunumlarla başladı ve panellerle devam etti. Afrika'dan Asya'ya üst düzey katılım sağlandı; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Yemen, Kırgızistan ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bakanlar ve temsilciler yer aldı. Üst Düzey Bakanlar Paneli'nde, geleneksel sporların küresel saygınlığa ulaşması için ortak kararlılık vurgulandı.

Forum kapsamında ayrıca, 'Ethnosports 2027' vizyonu doğrultusunda bir İletişim Paneli gerçekleştirildi. Bu panelde, geleneksel sporların küresel görünürlüğü ve medya stratejileri ele alındı. Etkinlik, geleneksel sporların gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumların onurlandırıldığı 'Geleneksel Sporlar Ödülleri' töreniyle sona erdi. Ödüller, liderlik, sponsorluk, akademi, medya ve spor organizasyonu gibi kategorilerde dağıtıldı. Forum, sonuç bildirgesi ve aile fotoğrafları ile tamamlandı.