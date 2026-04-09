Üye Girişi
Son Dakika Logo

8. Etnospor Forumu Antalya'da Tamamlandı: 'Ethnosports 2027' Vizyonu ve Barış Mesajları Öne Çıktı

09.04.2026 20:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dünya Etnospor Birliği tarafından düzenlenen 8. Etnospor Forumu, Antalya'da geleneksel sporların geleceği ve barış mesajlarıyla sona erdi. Forumda 'Ethnosports 2027' vizyonu çerçevesinde geleneksel sporların uluslararası konumu üzerine önemli tartışmalar yapıldı.

Dünya Etno spor Birliği tarafından bu yıl 8'incisi düzenlenen Etnospor Forumu, Antalya'da başarıyla tamamlandı. Forumda, geleneksel sporların geleceğini şekillendiren 'Ethnosports 2027' vizyonu ve dünyaya verilen güçlü barış mesajları dikkat çekti. Dünya Etnospor Birliği Başkanı Necmeddin Bilal Erdoğan, kapanışta yaptığı konuşmada, geleneksel sporların başarılarını daha gür bir sesle duyurma ve barışı ortak dil yapma çağrısında bulundu.

Antalya'da düzenlenen forum, geleneksel sporların uluslararası arenadaki konumunu güçlendirmek amacıyla dünya çapından spor camiasını, devlet temsilcilerini ve kültürel miras elçilerini bir araya getirdi. Etkinlik, 'Ethnosports 2027' çerçevesinde sunumlarla başladı ve panellerle devam etti. Afrika'dan Asya'ya üst düzey katılım sağlandı; Türkiye, Azerbaycan, Kazakistan, Rusya, Yemen, Kırgızistan ve Türk Devletleri Teşkilatı'ndan bakanlar ve temsilciler yer aldı. Üst Düzey Bakanlar Paneli'nde, geleneksel sporların küresel saygınlığa ulaşması için ortak kararlılık vurgulandı.

Forum kapsamında ayrıca, 'Ethnosports 2027' vizyonu doğrultusunda bir İletişim Paneli gerçekleştirildi. Bu panelde, geleneksel sporların küresel görünürlüğü ve medya stratejileri ele alındı. Etkinlik, geleneksel sporların gelişimine katkı sağlayan kişi ve kurumların onurlandırıldığı 'Geleneksel Sporlar Ödülleri' töreniyle sona erdi. Ödüller, liderlik, sponsorluk, akademi, medya ve spor organizasyonu gibi kategorilerde dağıtıldı. Forum, sonuç bildirgesi ve aile fotoğrafları ile tamamlandı.

Kaynak: Son Dakika Haber Servisi

Antalya, Kültür, Güncel, Dünya, Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.04.2026 22:14:16. #7.13#
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.