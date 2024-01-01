Antalya\'da falezlerden düşen 2 genç yaşamını yitirdi

Antalya'nın Muratpaşa ilçesinde Karaalioğlu Parkı'nda bulunan tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında 40 metre yüksekliğindeki falezlerden düşen Burak G. ve Hilal Ö. hayatını kaybetti. İki gencin de üniversite öğrencisi olduğu öğrenildi.

FALEZLERDEN KAYALIK ZEMİNE DÜŞTÜLER

Yılbaşı gecesi Muratpaşa ilçesindeki Karaalioğlu Parkı'na giden Burak G. (21) ile Hilal Ö. (20) parktaki tarihi Hıdırlık Kulesi yakınlarında falezlerin üzerine çıktı. İki genç, yaklaşık 40 metre yükseklikten kayalık zemine düştü. Olayı görenlerin haber vermesi üzerine bölgede yapılan aramada iki gencin cesetleri bulundu.

İKİSİ DE ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİSİYDİ

İtfaiye ekipleri ve deniz polisinin çalışmasıyla olay yerinden alınan cesetler, incelemenin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. İki gencin de üniversite öğrencisi oldukları öğrenildi.