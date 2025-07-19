Antalya'da Falezlerden Düşen İki Çocuk Kurtarıldı

ANTALYA'da varyant başından Konyaaltı Sahili'ne inmek isteyen Cumali B. (16) ile Mehmet D. (13), bisikletle virajı alamayınca 10 metrelik falezlerden düştü. 2 çocuk polis ve vatandaşların yardımıyla bulundukları yerden çıkartılarak sağlık ekibine teslim edildi.

Olay, saat 15.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Konyaaltı Sahili girişindeki varyantta meydana geldi. Tek bisiklette rampadan aşağıya inmek isteyen Cumali B. ile Mehmet D., virajı alamayınca kaldırım duvarına çarptıktan sonra 10 metrelik falezlerden düştü. İki arkadaşın düştüğünü gören bölgede devriye gezen trafik polisleri durumu hemen anons ederek itfaiye ve sağlık ekibi gelmesini istedi. Bu esnada Mehmet D. ve Cumali B.'nin yardımına bölgedeki vatandaşlar ile polisler yetişti. Ekipler, bisikletle beraber aşağıya düşen ve kazayı hafif yaralı olarak atlatan 2 çocuğu bulunduğu yerden yukarıya çıkardı. Kısa sürede kaza yerine gelen sağlık ekibi Mehmet D. ve Cumali B.'nin ilk müdahalesini yaptıktan sonra tedbir amaçlı Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü.

Kaza sonrası bisikleti bulunduğu yerden Mehmet D.'nin ağabeyi çıkartırken, polis ekibi de destek verdi.

Haber: Adem AKALAN- Kamera: Mehmet KILIÇASLAN/ANTALYA,