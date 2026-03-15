Antalya'da Falezlerden Düşen Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
15.03.2026 22:30
Gizem İşken, Antalya'da falezlerden denize düşerek hayatını kaybetti. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

ANTALYA'da falezlerde manzara izlemek için oturan Gizem İşken (38), dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yükseklikten denize düştü. Deniz polisi tarafından sudan çıkarılan İşken'in, düşerken başını kayalara çarpması sonucu hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay, saat 20.00 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gençlik Mahallesi Tevfik Işık Caddesi üzerinde bulunan falezlerde meydana geldi. Falezlerde manzarayı izlemek için oturan Gizem İşken, bir süre sonra dengesini kaybederek yaklaşık 30 metre yüksekliğindeki falezlerden denize düştü. Bir kişinin denize düştüğünü fark eden çevredeki vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye, deniz polisi ve sağlık ekipleri sevk edildi.

DENİZ POLİSİ SUDAN ALDI

Denize düşen Gizem İşken, deniz polisi ekipleri tarafından botla sudan çıkartılarak Kaleiçi Yat Limanı'na götürüldü. Burada sağlık ekibi tarafından yapılan kontrolde, düşerken başını kayalara çarptığı belirlenen İşken'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlatırken, Gizem İşken'in cenazesi olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmalarının ardından otopsisi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumu Morgu'na kaldırıldı.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güvenlik, İnceleme, Antalya, Güncel, Kaza, Son Dakika

İran’ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü İran'ın en büyük destekçisinin komutanı öldürüldü
İran, İsrail’e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı İran, İsrail'e bilgi sızdıran 20 ajanı kıskıvrak yakaladı
İsviçre, ABD’nin İran’a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti İsviçre, ABD'nin İran'a yönelik saldırılarla ilgili 2 keşif uçuşu talebini reddetti
Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti Formula 1 Bahreyn ve Suudi Arabistan yarışlarını iptal etti
Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi Elleri ve ayakları bantlanarak akranları tarafından darbedildi
ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı ABD basınından İsrail iddiası: Önleyici füze stoku kritik derecede azaldı
Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski’den görüşme talebinde bulundu Bomba iddia: Netanyahu, Zelenski'den görüşme talebinde bulundu

22:39
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın’a serum bağlandı
Murat Kaytaz: Sergen Yalçın'a serum bağlandı
22:13
İsrail, Lübnan’a fosfor bombası attı
İsrail, Lübnan'a fosfor bombası attı
22:00
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
Fidan dikmek için bahçeye indi, toprağı eşeleyince dehşetle karşılaştı
21:53
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
Beşiktaş, 10 kişi kalan rakibi karşısında sürprize izin vermedi
21:38
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
Katy Perry, klip çekiminde alevler içinde kaldı
21:06
İsrail’in F-35I uçakları İran’a doğru yola çıktı
İsrail'in F-35I uçakları İran'a doğru yola çıktı
18:21
“Öldü“ denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
"Öldü" denilen Netanyahu günler sonra ortaya çıktı
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 15.03.2026 23:01:28. #7.13#
