Antalya\'da Fırtına Nedeniyle Uçuşlar Aksadı

Güncel

METEOROLOJİ'nin 'turuncu kod' ile uyarıda bulunduğu Antalya'da fırtına etkili olurken, havada tur atan uçakların Antalya Havalimanı'na iniş yapamadığı belirtildi. Yakıt kritiğine giren bazı uçakların ise Dalaman ve Çukurova havalimanlarına yönlendirildiği öğrenildi.

Meteoroloji'nin önceki günlerde kuvvetli yağış uyarısında bulunduğu Antalya için bugün de fırtına için uyarıda bulunuldu. Turuncu kodlu uyarıda bu geceden itibaren etkisini artırması beklenen rüzgarın zaman zaman 100 kilometreyi aşıp, fırtınaya dönmesinin beklendiği belirtildi. Kuvvetli rüzgar ve fırtınayla birlikte ulaşımda aksamalar, çatı uçması, soba ve baca gazı zehirlenmeleri gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği konusunda da uyarıda bulunuldu. Uyarının ardından akşam saatlerinde başlayan kuvvetli rüzgar ve yağmur kentte günlük yaşamı olumsuz etkilemeye başladı. Fırtına nedeniyle Antalya Havalimanı'na uçaklar iniş yapamadı. Antalya Havalimanı'na inemeyen uçaklar havada tur atarken, yakıtı azalan uçaklar ise Dalaman ve Çukurova havalimanlarına yönlendirildi.