Antalya'da Fırtına ve Sağanak Yağışın Ardından Tedbirler Alma Süreci Başladı - Son Dakika
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Antalya'da Fırtına ve Sağanak Yağışın Ardından Tedbirler Alma Süreci Başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Meteoroloji'nin uyardığı turuncu kodla etkilenen bölgelerde fırtına sonrası hasarları gidermek için 603 personel ve 312 araçla müdahale ediyor. Başkan Böcek, vatandaşlara geçmiş olsun dileklerini iletti.

24.11.2024 15:33
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(ANTALYA)- Antalya Büyükşehir Belediyesi; Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da, dün akşam saatlerinde başlayan ve hızı saatte 70 kilometreyi bulan fırtınanın izlerini silmeye çalışıyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Büyükşehir olarak 603 personel ve 312 araç ile olaylara müdahale ettiklerini belirterek, "Etkili olan sağanak, hortum ve fırtınadan etkilenen çiftçi ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum" dedi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün 'turuncu' kodla uyardığı Antalya'da, perşembe gününden bu yana etkili olan sağanak yağış ve hortum sonrası etkili olan şiddetli fırtına yaşamı olumsuz etkiliyor. Fırtınanın saatteki hızı 70 kilometreye ulaşırken, fırtına nedeniyle merkez ve ilçelerde birçok zarar meydana geldi. Fırtına çok sayıda serayı etkilerken, ağaçların devrilmesine neden oldu.

Büyükşehir Belediyesi de fırtına nedeniyle can ve mal kaybı yaşanmaması için tüm tedbirlerini alarak harekete geçti. Dün akşam 22.00'den itibaren gün içinde Büyükşehir Belediyesi'ne çok sayıda ihbar geldi. İhbarlara göre itfaiye ekipleri toplam 93 vakaya, ilgili diğer birimler de 23 vakaya müdahale etti. Park Bahçeler Daire Başkanlığı ekipleri de devrilen ağaçları kaldırarak yolları ve ulaşımı güvenli hale getiriyor. Özellikle Muratpaşa, Konyaaltı ve Kepez ilçelerinde ana arterlerle birlikte, sahil, park ve caddelere devrilen büyük ağaçlar Park Bahçeler ekipleri tarafından sepetli araç, kepçe, yardımlarıyla kaldırılıyor.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, "Etkili olan sağanak, hortum ve fırtınadan etkilenen çiftçi ve vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyorum. Büyükşehir Belediyesi olarak ASAT dahil tüm birimlerimizle gelişmeleri takip ediyor teyakkuz halinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Bu kapsamda, İtfaiye Daire Başkanlığımız ve diğer birimlerimizden 461 personel 229 araç ile ASAT ekiplerimiz de 142 personel ve 83 araç olmak üzere toplam 603 personelimiz 312 araç ile kent merkezi ve ilçelerimizde olaylara müdahale ediyor" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Antalya'da Fırtına ve Sağanak Yağışın Ardından Tedbirler Alma Süreci Başladı - Son Dakika

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